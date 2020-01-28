Происшествия

В городе Прилуки Черниговской области обнаружили ресторан «Хрущевка», грубо игнорирующий закон о декоммунизации. Стены заведения были плотно увешаны портретами Ленина, Сталина и Хрущева, а также коммунистической символикой, плакатами и атрибутикой советских времен.

Администратор заведения заявила, что они работают уже около восьми лет, а в коммунистической символике не видят ничего зазорного, мол «это такой стиль».

После того, как в ресторан наведались журналисты и написали заявление в полицию, было открыто уголовное производство.

Владельцам заведения по статье 436−1 УК Украины грозило до пяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Украинский институт национальной памяти сообщил, что о скандальном ресторане в Прилуках знает и более двух лет предупреждает владельцев об ответственности за коммунистическую пропаганду. Но зашевелились хозяева ресторана лишь после скандала. Активист Вадим Поздняков сообщил, что по состоянию на 28 января из заведения исчезли коммунистические флаги и портреты вождей.

Напомним, в рамках декоммунизации в Украине были демонтированы более 1,3 тысяч памятников Ленину, переименованы около тысячи населенных пунктов и более 50 тыс. улиц. Тем не менее, периодически в городах обнаруживаются места, куда декоммунизация не проникла и где продолжают воспевать имена, связанные с тоталитарным режимом.

Фото Декомунізація. Україна/Facebook

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