- 17:24 «Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем
- 17:23 Россия частично закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
- 17:23 В афганской авиакатастрофе погиб босс ЦРУ, руководивший ликвидацией Сулеймани
- 16:57 Звезду «Интернов» ограбили в Москве
- 16:54 Под Черниговом разгорелся скандал из-за советской символики в кафе: полиция завела дело
- 16:43 В жуткой автокатастрофе в Закарпатье погиб отец 16-ти детей
- 16:24 "Полицейские были в шоке": житель Кривого Рога вернул владельцу потерянные 10 тысяч долларов
- 16:14 Проверено на себе: в Киеве полицейский героически разоблачил проституток в стриптиз-клубе
- 16:11 Во Львове бетонный столб рухнул на троллейбус с пассажирами: подробности, фото и видео с места ЧП
- 16:04 Скрепненько: в Москве помолились о спасении от эпидемии коронавируса
- 15:42 СБУ обнаружила тонны поддельной водки, "замаскированной" под известные бренды
- 15:34 Стрельба в полицейских в Киеве: суд принял решение по боевику «ДНР»
Под Черниговом разгорелся скандал из-за советской символики в кафе: полиция завела дело (фото, видео)
В городе Прилуки Черниговской области обнаружили ресторан «Хрущевка», грубо игнорирующий закон о декоммунизации. Стены заведения были плотно увешаны портретами Ленина, Сталина и Хрущева, а также коммунистической символикой, плакатами и атрибутикой советских времен.
Администратор заведения заявила, что они работают уже около восьми лет, а в коммунистической символике не видят ничего зазорного, мол «это такой стиль».
После того, как в ресторан наведались журналисты и написали заявление в полицию, было открыто уголовное производство.
Владельцам заведения по статье 436−1 УК Украины грозило до пяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Украинский институт национальной памяти сообщил, что о скандальном ресторане в Прилуках знает и более двух лет предупреждает владельцев об ответственности за коммунистическую пропаганду. Но зашевелились хозяева ресторана лишь после скандала. Активист Вадим Поздняков сообщил, что по состоянию на 28 января из заведения исчезли коммунистические флаги и портреты вождей.
Напомним, в рамках декоммунизации в Украине были демонтированы более 1,3 тысяч памятников Ленину, переименованы около тысячи населенных пунктов и более 50 тыс. улиц. Тем не менее, периодически в городах обнаруживаются места, куда декоммунизация не проникла и где продолжают воспевать имена, связанные с тоталитарным режимом.
Фото Декомунізація. Україна/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы подал в суд, чтобы доказать родство с королевской семьей (фото)
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...