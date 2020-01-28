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Зверское убийство в Петербурге: психиатры поставили диагноз профессору Соколову
Скандальный российский историк Олег Соколов из Санкт-Петербурга, которого собираются судить за убийство приятельницы-аспирантки Анастасии Ещенко, получил вердикт от психиатров. Несмотря на эксцентричное поведение профессора в вузе, любовь к Наполеону и периодическое переодевание в мундир французского императора, эксперты пришли к единодушному заключению. Подозреваемый Соколов был признан вменяемым и осознающим свои действия в день трагедии.
Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к заключению, что историк не находился в состоянии аффекта. У подозреваемого не обнаружено ни временных, ни хронических психических расстройств, которыми можно было бы оправдать тяжкое преступление.
После прохождения экспертизы в Москве обвиняемого историка этапируют обратно в Санкт-Петербург. Под арестом Соколов останется как минимум до апреля 2020 года.
Напомним, историка Соколова выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года. В рюкзаке у гражданина были обнаружены две отсеченные руки, а в квартире — другие части женского тела. После такой находки профессора арестовали. Записи с камер наблюдения показали, что Соколов пытался избавиться от неких предметов, пытаясь утопить их в реке.
После того, как историку предъявили обвинение в убийстве, он признался в преступлении. Экспертиза считает, что в ночь на 8 ноября 2019 года 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко убили из обреза винтовки.
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