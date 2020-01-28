Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем

Украина

В связи с растущей угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая Украина приняла ряд ограничительных мер. В аэропорту «Борисполь» начали проверять прибывающих пассажиров, а с 3 февраля будет прекращено прямое сообщение с китайскими городами.

На сегодня прямые рейсы в Китай осуществляет авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Перевозка пассажиров выполняется только в одном направлении (из Украины в Китай).

«Мы следим сейчас за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Она не рекомендует полностью ограничивать путешествия. Но решение принял перевозчик. С 3 февраля у нас не будет прямого авиасообщения», — рассказал Игорь Кузин, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины.

Напомним, с 26 января в аэропорту «Борисполь» введен температурный скрининг пассажиров, подготовлены группы врачей-эпидемиологов. Для пассажиров разработаны анкеты, чтобы заполнить их еще на борту самолета. Также было рекомендовано по возможности воздержаться от путешествий в Китай.

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