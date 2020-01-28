24.48 / 24.75 26.90 / 27.29
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем

18:34 28 января 2020 174
китай
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с растущей угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая Украина приняла ряд ограничительных мер. В аэропорту «Борисполь» начали проверять прибывающих пассажиров, а с 3 февраля будет прекращено прямое сообщение с китайскими городами.

На сегодня прямые рейсы в Китай осуществляет авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Перевозка пассажиров выполняется только в одном направлении (из Украины в Китай).

«Мы следим сейчас за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Она не рекомендует полностью ограничивать путешествия. Но решение принял перевозчик. С 3 февраля у нас не будет прямого авиасообщения», — рассказал Игорь Кузин, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины.

Напомним, с 26 января в аэропорту «Борисполь» введен температурный скрининг пассажиров, подготовлены группы врачей-эпидемиологов. Для пассажиров разработаны анкеты, чтобы заполнить их еще на борту самолета. Также было рекомендовано по возможности воздержаться от путешествий в Китай.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Принц Чарльз и Камилла

«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы подал в суд, чтобы доказать родство с королевской семьей (фото)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: сочетание теплых и прохладных оттенков, деграде (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер