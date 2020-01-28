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«Могу принять роды»: популярная актриса сделала неожиданное признание (фото)
Популярная украинская актриса Дарья Егоркина рассказала «ФАКТАМ», что часто для роли ей приходится овладевать новыми профессиями. Перед съемками в популярном сериале «Женский доктор» («Украина») Дарья даже прослушала курс специальных лекций по акушерству и теперь знает, как принимать роды. (О своей роли хирурга в популярном сериале «На твоей стороне» рассказывала недавно и актриса Дана Абызова.)
— У нас на площадке во время сложных съемок, особенно операций, всегда находился практикующий хирург, — рассказала Дарья. - Он следил за тем, чтобы каждое наше движение было верным. Помню, как мы снимали кесарево сечение, доктор все контролировал и говорил, как надо себя вести. В общем, после съемок я уже разбираюсь в различных видах скальпелей, знаю, как правильно принимать малыша и перерезать пуповину.
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— В съемках принимали участие даже младенцы!
— Кстати, самому маленькому нашему актеру было всего две недели. А вообще, в третьем сезоне снялось более 40 малышей! И все они были нашими главными героями. Даже диктовали свои условия, вернее, сама природа. Если хотели спать или есть, все съемки на это время замирали.
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