«Могу принять роды»: популярная актриса сделала неожиданное признание (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская актриса Дарья Егоркина рассказала «ФАКТАМ», что часто для роли ей приходится овладевать новыми профессиями. Перед съемками в популярном сериале «Женский доктор» («Украина») Дарья даже прослушала курс специальных лекций по акушерству и теперь знает, как принимать роды. (О своей роли хирурга в популярном сериале «На твоей стороне» рассказывала недавно и актриса Дана Абызова.)

— У нас на площадке во время сложных съемок, особенно операций, всегда находился практикующий хирург, — рассказала Дарья. - Он следил за тем, чтобы каждое наше движение было верным. Помню, как мы снимали кесарево сечение, доктор все контролировал и говорил, как надо себя вести. В общем, после съемок я уже разбираюсь в различных видах скальпелей, знаю, как правильно принимать малыша и перерезать пуповину.

— В съемках принимали участие даже младенцы!

— Кстати, самому маленькому нашему актеру было всего две недели. А вообще, в третьем сезоне снялось более 40 малышей! И все они были нашими главными героями. Даже диктовали свои условия, вернее, сама природа. Если хотели спать или есть, все съемки на это время замирали.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о таинственном исчезновении в Мексике актрисы Натальи Андрейченко. История закончилась хеппи-эндом: артистка нашлась. Выяснилось, что Андрейченко, по ее словам, просто нужно было «освободиться, набраться сил и немного помолчать».

«ФАКТЫ» писали также о том, что российская актриса Татьяна Кравченко, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Сваты», спрогнозировала в Instagram дату выхода на экраны новых серий ситкома.

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