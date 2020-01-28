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Происшествия

В Закарпатье к пожизненному заключению приговорили троих убийц, устроивших резню "под кайфом"

19:32 28 января 2020 329
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатье состоялся суд над местными жителями, жестоко убившими в 2016 году двух индийских студентов-третьекурсников. Супружескую пару и их сообщницу приговорили к пожизненному заключению.

На скамью подсудимых попали молодые муж и жена (29 лет и 24 года) из-под Ужгорода, а также 24-летняя жительница соседнего Перечинского района.

Выяснилось, что в ночь на 10 апреля 2016 года подсудимые решили ограбить иностранцев, снимавших дом в Ужгороде. «На дело» трое преступников пошли, предварительно употребив метамфетамин, что стало отягчающим обстоятельством. Одному из троицы предъявили еще и незаконный сбыт наркотиков.

Грабители напали на студентов, когда те спали. Удары камнем и ножевые раны в голову и шею оказались смертельными для двоих иностранцев. Третьему удалось сбежать и позвать на помощь. Юношу спасли врачи.

Банда забрала ценные вещи студентов: планшеты, ноутбук, золотые украшения. Одного из преступников полиции удалось задержать практически сразу же. Сообщников поймали на границе при попытке выехать из Украины.

Разбой, убийство, покушение на убийство и сбыт психотропных веществ были полностью доказаны. Всех троих подсудимых суд приговорил к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в начале текущего года в Закарпатье попытались убить еще одного иностранца — гражданина Латвии.

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