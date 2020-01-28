Трамп предложил "сделку века" для Израиля и Палестины: все подробности и мировая реакция

Мир

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, он побеседовал с лидером израильской оппозиции Бени Ганцем. Трамп огласил им детали своего плана по ближневосточному урегулированию, который он сам предпочитает называть «сделкой века». Затем американский президент выступил с речью, в которой публично раскрыл основные положения своего плана. При этом он подчеркнул, что израильские политики выразили полное согласие с ним по данному вопросу.

Действительно, Нетаньяху заявил, что предложенный Белым домом план — это «шанс века, и мы не упустим его». Ганц назвал предложение Трампа «важной исторической вехой».

«Сделка века» предполагает четырехлетний подготовительный период. Американский лидер прекрасно понимает, что его план вряд ли устроит Палестину. Трамп рассчитывает, что Вашингтону все же удастся убедить палестинских лидеров согласиться с его предложением. Для этого у него есть несколько аргументов. Главный из них — США намерены выделить Палестине 50 миллиардов долларов! Это будет помощь, а не кредит. Деньги предназначены на укрепление палестинского государства и экономики.

Второй козырь — передел Иудеи и Самарии. На данным момент примерно 30% этих территорий полностью контролируются Израилем. Около 40% находятся под контролем Палестины. Трамп предлагает отдать Израилю те земли, которые и так сейчас находятся в его распоряжении, но международное сообщество считает их оккупированными. А Палестинское государство получит остальные 70%. Это означает серьезное увеличение территории Палестины.

Однако в плане Трампа больше тех пунктов, с которыми палестинцы категорически не согласны. Белый дом намерен гарантировать, что Иерусалим будет неделимой столицей Израиля, включая Старый город и Храмовую гору. Лишь управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестинским государством. Районы Иерусалима, находящиеся за пределами так называемого разделительного забора, передадут Палестинскому государству, которое сможет в будущем объявить там свою столицу. Арабов это не устраивает.

Так выглядит карта Израиля и Палестины в будущем согласно предложению Трампа

Следующий принципиальный пункт — палестинцы смогут создать суверенное государство, но оно будет ограничено в своих правах. Палестина должна быть демилитаризованной, у нее не будет контроля над собственным воздушным пространством, контроля над пограничными пунктами. Она не сможет заключать военные союзы с кем бы то ни было.

«Сделка века» узаконит еврейские поселения на спорных территориях. Во время четырехлетнего подготовительного периода Израиль сможет строить жилье в рамках утвержденных проектов в этих поселениях, но не будет иметь возможности расширять их границы или утверждать новые проекты.

Наконец, еще один пункт — Палестина должна признать государство Израиль и распространение его суверенитета на большую часть долины реки Иордан.

План Белого дома был разработан под руководством зятя Трампа Джареда Кушнера.

Руководство Палестинской автономии отказалось от «сделки века» еще до ее оглашения. На улицы палестинских городов 28 января вышли десятки тысяч людей. Они топтали портреты Дональда Трампа, скандировали «Смерть Америке!» и жгли американские флаги. Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств.

Президент Палестины Махмуд Аббас провел телефонный разговор с главой политического бюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией, который высказался категорически против американской «сделки века». Аббас и Хания заявили, что главной целью плана Белого дома является полная ликвидация палестинского национального проекта.

Израильская армия спешно усиливает пехотным подкреплением район долины реки Иордан, ожидая вооруженных провокаций.

Пресс-служба Нетаньяху сообщила, что премьер-министр 29 января посетит с визитом Москву. Он намерен лично довести до сведения президента России Владимира Путина предложения Белого дома. Пока в Москве отнеслись к «сделке века» негативно. Российские власти критикуют США и Израиль за то, что те взялись решать судьбу Палестины без участия самих палестинцев.

Американские политические обозреватели в большинстве своем полагают, что Трамп сам не верит в успех «сделки века». Но он поспешил огласить ее условия, добиваясь двух целей. Он стремится повлиять на исход новых парламентских выборов в Израиле, которые должны, наконец, определить, кто же будет управлять страной дальше — Нетаньяху или Ганц. Вторая цель — внутриполитическая. Трамп надеется, что его ближневосточная политика, которая явно направлена в пользу Израиля, поможет ему привлечь на свои сторону американских евреев. А это очень важно в непростой для действующего президента период. Напомним, в Сенате проходит завершающий этап процедуры импичмента, инициированной демократами. А впереди президентская избирательная кампания.

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