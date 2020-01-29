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Воруют даже у детей: в сети показали видео «работы» наглых карманниц в Днепре
В Днепре две девочки школьного возраста стали жертвами карманниц. Воровки уличили момент, когда подростки в торговой сети подошли к кассе и отвлеклись на расчеты за покупки.
Видео с камер наблюдения было опубликовано на канале «Днепр Оперативный». Хорошо видно, что воровки работают в паре и маскируются под обычных покупательниц. Одна пытается прикрыть сообщницу и защитить от случайных свидетелей, а вторая непосредственно проверяет кошельки и наличность в карманах.
Также видео показало, что мошенницы, скорее всего, знают о камерах наблюдения и особо их не боятся. Неприметная черная одежда и надвинутая на глаза шапка сводят к нулю шансы, что воровок удастся опознать.
Напомним, ранее в Киеве в торговых центрах заметили «Соньку Золотую Ручку». Воровка промышляет тем, что забирает ценные вещи из детских колясок. Также карманницы любят «работать» в кафетериях, где посетители отвлекаются на витрину и теряют бдительность.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!