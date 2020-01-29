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Платье, которое поп-звезда купила в торговом центре для церемонии «Грэмми», вызвало ажиотаж (фото, видео)
Серебристое платье, в котором американская певица Лана дель Рей явилась на церемонию вручения музыкальных премий «Грэмми», вызвало ажиотаж среди модниц. Как призналась 34-летняя поп-звезда, она по дешевке купила этот наряд в торговом центре — практически «в последнюю минуту» перед гламурным мероприятием.
«У меня было другое платье. А затем мы с моим бойфрендом зашли в торговый центр, чтобы купить ему пояс, и я увидела это. И оно мне очень понравилось…», — рассказала певица Entertainment Tonight.
За платье американского бренда Aidan Mattox Лана заплатила 595 долларов долларов. Правда, ей пришлось еще кое-то перешить, чтобы лучше подогнать по фигуре. Наряд она дополнила босоножками от Gucci за 980 долларов.
Платье Ланы раскупили в магазинах буквально за считанные часы. Тем более, что его можно было приобрести со скидкой всего за 283 доллара.
Певица шутит, что туалет идеально сочетался с серебристо седыми волосами ее бойфренда Шона Ларкина. С которым она встречается с сентября прошлого года. На церемонии они впервые появились вместе публично. Шон — полицейский по профессии и звезда телевизионных реалити-шоу.
Ранее «ФАКТЫ» писали о предотвращении похищения Ланы Дель Рей.
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