24.57 / 24.86 26.96 / 27.40
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Платье, которое поп-звезда купила в торговом центре для церемонии «Грэмми», вызвало ажиотаж (фото, видео)

9:43 29 января 2020 606
Лана дель Рей
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Серебристое платье, в котором американская певица Лана дель Рей явилась на церемонию вручения музыкальных премий «Грэмми», вызвало ажиотаж среди модниц. Как призналась 34-летняя поп-звезда, она по дешевке купила этот наряд в торговом центре — практически «в последнюю минуту» перед гламурным мероприятием.

«У меня было другое платье. А затем мы с моим бойфрендом зашли в торговый центр, чтобы купить ему пояс, и я увидела это. И оно мне очень понравилось…», — рассказала певица Entertainment Tonight.

За платье американского бренда Aidan Mattox Лана заплатила 595 долларов долларов. Правда, ей пришлось еще кое-то перешить, чтобы лучше подогнать по фигуре. Наряд она дополнила босоножками от Gucci за 980 долларов.

Платье Ланы раскупили в магазинах буквально за считанные часы. Тем более, что его можно было приобрести со скидкой всего за 283 доллара.

Певица шутит, что туалет идеально сочетался с серебристо седыми волосами ее бойфренда Шона Ларкина. С которым она встречается с сентября прошлого года. На церемонии они впервые появились вместе публично. Шон — полицейский по профессии и звезда телевизионных реалити-шоу.

Лана и Шон

Ранее «ФАКТЫ» писали о предотвращении похищения Ланы Дель Рей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Луна

Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер