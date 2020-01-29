Происшествия

В Киеве трамвай столкнулся с такси и устроил гигантскую пробку (фото и видео)

В Киеве из-за ДТП в районе площади Победы остановилось движение трамваев. На улице Жилянской автомобиль такси столкнулся с вагоном электротранспорта, и из-за этого движение трамваев во всех направлениях заблокировано.

Как сообщают очевидцы, до ликвидации последствий аварии не могут двигаться по маршруту скоростные трамваи № 1 и № 3. Пассажирам пришлось выйти из вагонов и добираться до ближайшей станции «Площадь Победы» по рельсам.

Кроме того, стоят трамваи № 15 и № 18, следующие в сторону центра. На рельсах заблокированы более десятка составов. Там ситуация усугубилась аварией на улице Дмитриевской.

Как сообщает Информатор, по маршруту скоростного трамвая организована перевозка пассажиров автобусами.

Напомним, в Киеве водителей призывали к крайней осторожности из-за ухудшения погодных условий. Гололедица на дорогах в сочетании с сильным ветром и плохой видимостью могут спровоцировать множество ДТП в городе.

Фото dtp.kiev.ua/Instagram

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