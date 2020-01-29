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Спорт

Полуголая модель почтила память Коби Брайанта на горнолыжной трассе: сеть негодует (фото, видео)

11:15 29 января 2020 407
Кинси Волански
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Скандальная американская модель Кинси Волански, прервавшая в прошлом году финал футбольной Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (2:0), на сей раз пропиарилась на крови. Во время этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге она выбежала на трассу в купальнике и с плакатом в честь погибшего в крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта.

На плакате, с которым Волански появилась на финише трассы, было написано «RIP Kobe». Пользователи соцсетей не оценили акцию модели: она попала под шквал критики не только из-за своего внешнего вида. Многие не жалели крепких слов из-за того, что Кинси использовала смерть легенды НБА, чтобы привлечь к себе внимание.

Впрочем, поступок Волански повеселил горнолыжника Алекса Винатцера, который финишировал в момент выхода девушки на трассу. Он выложил в Instagram фото с моделью и написал: «Вау, кажется, у меня появилась новая девушка! Шестое место в Шладминге и, возможно, одно из лучших фото на финише».

Напомним, что Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета 26 января. На борту находились еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джианна. У двукратного олимпийского чемпиона остались жена и еще три дочери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Волански за выходку во время финала Лиги чемпионов оштрафовали на 15 тысяч долларов.

Фото Getty Images

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