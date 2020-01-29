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Происшествия

С "минера" Моста метро в Киеве хотят взыскать почти 70 тыс. грн: что об этом известно

11:42 29 января 2020 41
минер моста метро
Инф. «ФАКТОВ»

С ветерана АТО, задержанного в Киеве после резонансной выходки на Мосту метро, собираются взыскать 69,8 тысяч гривен имущественного ущерба. Иск подала Национальная полиция и собирается заставить гражданина заплатить за сбитый полицейский дрон.

Представитель юридической компании «Миллер» Маси Найем обратил внимание, что стоимость дрона в иске указана завышенная. Беспилотник «Dji inspire 1 pro» был куплен полицией в 2017 году за 59 тысяч гривен. Юрист уверен, что иск полиции суд не удовлетворит.

Досудебное расследование против ветерана закончено. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого неосудным. Прокуроры будут настаивать на принудительном лечении гражданина в специализированном медучреждении. Окончательное решение по поводу «минера» должен принять суд.

Алексея Б. задержали на Мосту метро в Киеве 19 сентября 2019 года. Мужчина выехал на автомобиле на мост, заблокировал движение, а затем угрожал устроить взрыв. Гражданину предъявлены две статьи УК — заведомо ложное сообщение об угрозе (ч. 2 ст. 259) и хулиганство с тяжкими последствиями (ч. 4 ст. 296).

Фото скрин видео Факти ICTV/YouTube

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