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Стиль жизни

Самые вкусные и полезные салаты зимы: легкие рецепты (фото)

11:16 30 января 2020 62
полезный салат
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Салат — блюдо, популярное в любое время года. Правда, каждый сезон привносит в палитру салатных вкусов свои оттенки. Самый популярный зимний салат — конечно, оливье. Весной это редис с огурцом и яйцом в сметанном соусе, летом на пике популярности салат из огурцов и томатов с зеленью. Однако, кроме салатов традиционных, всегда хочется чего-то нового, оригинального. Хозяйки и повара охотно экспериментируют. Идеями салатов зимнего сезона с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.

— Салаты обожают и взрослые, и дети, — говорит Ольга Саидова. — Важно, чтобы в них были ваши любимые ингредиенты и нравился соус. Приготовить салат несложно. Один из моих любимых — из шпината и грецких орехов.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Салат из шпината и грецких орехов

Для приготовления нужны такие ингредиенты:

  • 5−6 листиков шпината
  • 4−5 листиков рукколы
  • половинка свежей морковки
  • 1 ст. л. грецких орехов
  • пару маленьких сухариков из ржаного хлеба
  • два ломтика авокадо

Для соуса:

  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 веточка свежего базилика
  • сок половинки лимона
  • 1 ч. л. горчицы с медом
  • соль, перец по вкусу

Промытые и высушенные листики шпината и рукколы порвать на небольшие кусочки. Морковь помыть, очистить и натереть соломкой. Орешки порезать на небольшие кусочки, от очищенного авокадо отрезать пару слайсов.

Приготовить соус. Выжать чеснок, от веточек базилика отделить пару листочков. Масло, горчицу, сок лимона смешать с чесноком и базиликом. Посолить, поперчить и всё перемешать. Соусом приправить перед подачей.

Салат в бокале смотрится очень аппетитно (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Чтобы почувствовать легкость салата, подавайте его в бокале. Это красиво и аппетитно! — советует Ольга Саидова.

— Накануне весны многие испытывают авитаминоз, и витамины так нужны в этот период!

— Могу предложить очень вкусный витаминный салатик.

Витаминный капустный салат

Для его приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • свежая капуста, тонко нашинкованная — 100 г
  • средняя морковь — 1 шт.
  • лук красный салатный — половина крупной головки
  • фасоль консервированная — 100 г.
  • яблоко зеленое — 1 шт.
  • сельдерей — 1 стебель с зеленью
  • виноград — 170 г.
  • томат лучше домашний (но не паста) — 2 ст. л.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • несколько капель соуса чили для остроты
  • соль, перец по вкусу

Нашинкуем капусту, желательно соломкой. Морковь очистим и натрем на терке соломкой, также натрем стебель сельдерея. Лук почистим и порежем тонкими кольцами. Все эти ингредиенты смешаем, посолим и помнем руками, чтобы капуста стала помягче. Яблоко можно использовать с кожурой, но нежнее вкус будет без нее. Яблоко порежем на кубики, измельчим оставшуюся зелень сельдерея. Соединим все ингредиенты, перемешаем, заправим томатом, маслом и для пикантности добавим соус чили. Посолим, поперчим по вкусу. Салатик готов!

Витаминный капустный салатик понравится многим (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Какие салаты можно предложить тем, кто любит более сытные варианты?

— Например, куриный салат.

Куриный салат с фисташками

  • Отварное куриное филе — 2 шт.
  • Лук красный салатный средней величины — 1 шт.
  • Шпинат свежий — 150 г
  • Фасоль консервированная — 150 г.
  • Стебель сельдерея
  • Морковь — 1 шт.
  • Фисташки соленые 8−10 шт.

Для соуса:

  • сок лимона или лайма — 1 ст. л.
  • масло оливковое — 2 ст. л.
  • веточка тимьяна
  • мед жидкий — 1 ст. л.
  • перец, соль по вкусу.

Куриное филе порезать на небольшие кусочки. Лук -полукольцами. Шпинат порвать на мелкие кусочки. Стебель сельдерея натереть на крупной терке, его зелень мелко порезать и добавить в готовый салат. Морковь почистить и натереть соломкой или на крупной терке. Все ингредиенты смешать. Соусом залить перед подачей.

Для соуса масло смешать с соком лимона, добавить мед, соль и черный перец по вкусу. Также добавить в соус чуть-чуть свежего тимьяна.

Куриный салат с фисташками – настоящее объедение (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Как сделать соус для салата менее калорийным?

— Можно, например, заменить майонез йогуртом. Или вместо соуса оживить вкус салата капельками соков лимона, яблока, апельсина. Вообще советую избегать готовых покупных соусов. Если не можете обойтись без майонеза, делайте домашний.

— Сейчас очень популярны фруктовые салаты. Какой необычный десертный салатик посоветуете приготовить?

— Фруктовые салаты меня всегда выручают, когда неожиданно приходят гости. Лучшего десерта не придумать. Он и вкусный, и полезный. Посоветую приготовить фруктовый салат с хурмой. Он очень яркий и ароматный. Хурма и гранат — необыкновенное сочетание. Дополните его фисташками и виноградом. Заправьте этот салат жидким медом с соком лимона и убедитесь, что это не салат, а фантастика!

Фруктовый салат с хурмой – это просто фантастика! (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Как правильно выбрать хурму?

— Ее неслучайно называют божественной грушей. Она созревает осенью, поэтому зимой всегда готова к употреблению. Плод у хурмы обычно крупный и ярко-оранжевый. Он не должен быть подпорченным. Покупайте красивый, упругий.

— Как оригинально подавать салаты?

— Можно их красиво разложить в листья салата. Или, к примеру, в листья капусты, если это капустный салат. Фруктовые салаты очень эффектно смотрятся в кожуре от фруктов, которые есть в его составе.

Ольга Саидова: «Старайтесь готовить для себя и своей семьи сами» (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Крепкого здоровья. А чтобы оно было таким, питайтесь тем, что дает природа, а не той химией, которая присутствует во многих произведенных продуктах. Стремитесь готовить для себя и своей семьи сами. Здоровье не купишь, поэтому его нужно беречь. Отдайте предпочтение правильному питанию, выработайте здоровые привычки.

Ранее легкими рецептами необычных салатов — теплого с говядиной, салата с семгой, витаминного и даже с нутом — с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.

Читайте также: Самые вкусные зимние салаты: легкие рецепты (фото)

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