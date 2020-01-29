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Самые вкусные и полезные салаты зимы: легкие рецепты (фото)
Салат — блюдо, популярное в любое время года. Правда, каждый сезон привносит в палитру салатных вкусов свои оттенки. Самый популярный зимний салат — конечно, оливье. Весной это редис с огурцом и яйцом в сметанном соусе, летом на пике популярности салат из огурцов и томатов с зеленью. Однако, кроме салатов традиционных, всегда хочется чего-то нового, оригинального. Хозяйки и повара охотно экспериментируют. Идеями салатов зимнего сезона с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.
— Салаты обожают и взрослые, и дети, — говорит Ольга Саидова. — Важно, чтобы в них были ваши любимые ингредиенты и нравился соус. Приготовить салат несложно. Один из моих любимых — из шпината и грецких орехов.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Салат из шпината и грецких орехов
Для приготовления нужны такие ингредиенты:
- 5−6 листиков шпината
- 4−5 листиков рукколы
- половинка свежей морковки
- 1 ст. л. грецких орехов
- пару маленьких сухариков из ржаного хлеба
- два ломтика авокадо
Для соуса:
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 веточка свежего базилика
- сок половинки лимона
- 1 ч. л. горчицы с медом
- соль, перец по вкусу
Промытые и высушенные листики шпината и рукколы порвать на небольшие кусочки. Морковь помыть, очистить и натереть соломкой. Орешки порезать на небольшие кусочки, от очищенного авокадо отрезать пару слайсов.
Приготовить соус. Выжать чеснок, от веточек базилика отделить пару листочков. Масло, горчицу, сок лимона смешать с чесноком и базиликом. Посолить, поперчить и всё перемешать. Соусом приправить перед подачей.
— Чтобы почувствовать легкость салата, подавайте его в бокале. Это красиво и аппетитно! — советует Ольга Саидова.
— Накануне весны многие испытывают авитаминоз, и витамины так нужны в этот период!
— Могу предложить очень вкусный витаминный салатик.
Витаминный капустный салат
Для его приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- свежая капуста, тонко нашинкованная — 100 г
- средняя морковь — 1 шт.
- лук красный салатный — половина крупной головки
- фасоль консервированная — 100 г.
- яблоко зеленое — 1 шт.
- сельдерей — 1 стебель с зеленью
- виноград — 170 г.
- томат лучше домашний (но не паста) — 2 ст. л.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- несколько капель соуса чили для остроты
- соль, перец по вкусу
Нашинкуем капусту, желательно соломкой. Морковь очистим и натрем на терке соломкой, также натрем стебель сельдерея. Лук почистим и порежем тонкими кольцами. Все эти ингредиенты смешаем, посолим и помнем руками, чтобы капуста стала помягче. Яблоко можно использовать с кожурой, но нежнее вкус будет без нее. Яблоко порежем на кубики, измельчим оставшуюся зелень сельдерея. Соединим все ингредиенты, перемешаем, заправим томатом, маслом и для пикантности добавим соус чили. Посолим, поперчим по вкусу. Салатик готов!
— Какие салаты можно предложить тем, кто любит более сытные варианты?
— Например, куриный салат.
Куриный салат с фисташками
- Отварное куриное филе — 2 шт.
- Лук красный салатный средней величины — 1 шт.
- Шпинат свежий — 150 г
- Фасоль консервированная — 150 г.
- Стебель сельдерея
- Морковь — 1 шт.
- Фисташки соленые 8−10 шт.
Для соуса:
- сок лимона или лайма — 1 ст. л.
- масло оливковое — 2 ст. л.
- веточка тимьяна
- мед жидкий — 1 ст. л.
- перец, соль по вкусу.
Куриное филе порезать на небольшие кусочки. Лук -полукольцами. Шпинат порвать на мелкие кусочки. Стебель сельдерея натереть на крупной терке, его зелень мелко порезать и добавить в готовый салат. Морковь почистить и натереть соломкой или на крупной терке. Все ингредиенты смешать. Соусом залить перед подачей.
Для соуса масло смешать с соком лимона, добавить мед, соль и черный перец по вкусу. Также добавить в соус чуть-чуть свежего тимьяна.
— Как сделать соус для салата менее калорийным?
— Можно, например, заменить майонез йогуртом. Или вместо соуса оживить вкус салата капельками соков лимона, яблока, апельсина. Вообще советую избегать готовых покупных соусов. Если не можете обойтись без майонеза, делайте домашний.
— Сейчас очень популярны фруктовые салаты. Какой необычный десертный салатик посоветуете приготовить?
— Фруктовые салаты меня всегда выручают, когда неожиданно приходят гости. Лучшего десерта не придумать. Он и вкусный, и полезный. Посоветую приготовить фруктовый салат с хурмой. Он очень яркий и ароматный. Хурма и гранат — необыкновенное сочетание. Дополните его фисташками и виноградом. Заправьте этот салат жидким медом с соком лимона и убедитесь, что это не салат, а фантастика!
— Как правильно выбрать хурму?
— Ее неслучайно называют божественной грушей. Она созревает осенью, поэтому зимой всегда готова к употреблению. Плод у хурмы обычно крупный и ярко-оранжевый. Он не должен быть подпорченным. Покупайте красивый, упругий.
— Как оригинально подавать салаты?
— Можно их красиво разложить в листья салата. Или, к примеру, в листья капусты, если это капустный салат. Фруктовые салаты очень эффектно смотрятся в кожуре от фруктов, которые есть в его составе.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Крепкого здоровья. А чтобы оно было таким, питайтесь тем, что дает природа, а не той химией, которая присутствует во многих произведенных продуктах. Стремитесь готовить для себя и своей семьи сами. Здоровье не купишь, поэтому его нужно беречь. Отдайте предпочтение правильному питанию, выработайте здоровые привычки.
Ранее легкими рецептами необычных салатов — теплого с говядиной, салата с семгой, витаминного и даже с нутом — с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.
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