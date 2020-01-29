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Стали известны соперники «Динамо» на втором сборе в Турции
Киевские динамовцы, которые после завершения первого этапа подготовки в Белеке вернулись в Киев и получили два выходных, узнали своих соперников на втором этапе подготовки в Турции.
Как известно, подопечные Алексея Михайличенко снова отправятся на побережье Средиземного моря 2 февраля и будут работать там до 16 февраля.
С командой точно не полетят Цитаишвили, Нещерет, Забарный и Вивчаренко. Они в Турции присоединились к «Динамо» U-19, которому 12 февраля на клубной арене имени Валерия Лобановского предстоит поединок плей-офф Юношеской лиги УЕФА против одноклубников из Загреба (билеты на матч стоимостью всего 10 гривен — уже в продаже).
В рамках второго сбора первая команда «бело-синих» проведет шесть спаррингов: 5 февраля — с лидером чемпионата Словении «Олимпией», 6-го — с норвежским «Стремгодсетом» (11-е место по итогам финишировавшего сезона), 9-го — с чемпионом Боснии и Герцеговины «Борацом», 11-го — с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ, 12-го — с «Тоболом» из Казахстана (4-е место) и 15-го — с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо».
Отметим, что часть первого сбора из-за повреждений пропустили Цыганков, Вербич и Русин, а в последнем матче получил травму новичок команды Каргбо.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подопечные Алексея Михайличенко на первом этапе подготовки в Турции сыграли вничью с польской «Легией» (1:1), победили азербайджанский «Нефтчи» (2:1), разгромили македонский «Вардар» (4:0), уступили хорватскому «Хайдуку» (0:1), а также взяли верх над чемпионом Беларуси брестским «Динамо» (3:0) и «Кайратом» из Казахстана (2:0).
Фото ФК «Динамо»
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