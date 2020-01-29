Украина

Электронные водительские удостоверения разрешили использовать при покупке авиа- и ж/д билетов

Кабинет Министров санкционировал возможность регистрации на авиарейс или поезд с помощью электронных водительских прав. Напомним, последние были внедрены в октябре 2019 года.

О новых возможностях для путешественников в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя итоги заседания правительства 29 января.

При этом он уточнил, что на поездки за рубеж новации не распространяются.

«Правительство ввело экспериментальный проект — для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении ДіЯ вместо паспорта», — говорится в сообщении премьера.

Напомним, 29 января правительство также повысило размеры штрафов за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.



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