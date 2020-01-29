24.65 / 24.92 27.04 / 27.46
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Электронные водительские удостоверения разрешили использовать при покупке авиа- и ж/д билетов

15:52 29 января 2020 59
Электронные права
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет Министров санкционировал возможность регистрации на авиарейс или поезд с помощью электронных водительских прав. Напомним, последние были внедрены в октябре 2019 года.

О новых возможностях для путешественников в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя итоги заседания правительства 29 января.

При этом он уточнил, что на поездки за рубеж новации не распространяются.

«Правительство ввело экспериментальный проект — для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении ДіЯ вместо паспорта», — говорится в сообщении премьера.

Напомним, 29 января правительство также повысило размеры штрафов за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

монета в честь Захарченко

Как раз на одну зарплату: в Донецке высмеяли новую монету в честь бывшего главаря "ДНР" Захарченко

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой

Андрей Малахов снова станет отцом (фото)

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер