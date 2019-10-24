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Украина

Водителям разрешат ездить с электронными правами: в Украине приняли важное решение

9:48 24 октября 2019 188
Электронные права
Инф. «ФАКТОВ»

Кабмин утвердил решение о внедрении в тестовом режиме еще одной е-услуги — электронное водительское удостоверение.

В обозримом будущем в рамках проекта «Дія» заработает соответствующее мобильное приложение. На первом этапе речь пойдет именно о е-правах, а со временем в электронную форму планируют перевести и техпаспорт.

Также на заседании правительства был утвержден проект закона, в соответствии с которым украинцам разрешат заказывать номера на транспортные средства через интернет у любого производителя, а не у монополиста. «При регистрации транспортного средства человек будет получать соответствующее свидетельство с выбранным номерным знаком. После чего сможет заказывать номера у любого производителя нужный номер. Главное требование — соответствие номерного знака государственному стандарту», — говорится в сообщении.

Подробно о проекте рассказал в соцсетях первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с октября текущего года изменилась процедура выдачи водительских прав, а также упростилась регистрация автошкол. Одно из важных новшеств — сокращение действия свидетельства об окончании автошколы. Так, вместо 10 лет документ будет действительным лишь два года.

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