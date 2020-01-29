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В Николаеве СБУ задержала военных, превращавших "травматы" в боевое оружие (фото)
Настоящий боевой арсенал — шесть тротиловых шашек, три ручные гранаты Ф-1, семь пистолетов, семь электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра, а также приспособления для кустарной переработки оружия — изъяли в ходе санкционированного обыска оперативники СБУ.
В среду, 29 января, оперативники и следователи спецслужбы Николаевской и Одесской областей блокировали незаконный сбыт оружия. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Одесском облуправлении СБУ.
«Наши сотрудники разоблачили и прекратили незаконную деятельность по переделке, хранению и сбыту огнестрельного оружия и средств поражения в Николаеве. Установлено, что нелегальное изготовление и продажу наладили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас. В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники переделывали травматическое оружие и доводили его до состояния боевого — для дальнейшего сбыта», — сообщили в управлении.
В ходе обыска также выявлены средства поражения. Все изъятое передано для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз. Основной организатор торговли задержан. Уголовное производство открыто по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины.
На днях «ФАКТЫ» сообщали о том, что в ходе расследования инцидента с обстрелом дома председателя Ровенского городского суда правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, в гараже которого был обнаружен мощнейший арсенал оружия и боеприпасов. В частности, 70 гранат, 11 противотанковых гранатометов, а также пистолеты-пулеметы и автоматы Калашникова.
Ранее незаконный военный склад нашли в селе Сеянцы Острожского района Ровенской области. Подсчитав изъятое, полиция признала, что это, без преувеличения, самое впечатляющее подземное хранилище из когда-либо найденных в Украине.
А в частном доме под Киевом сотрудники контрразведки СБУ совместно со следователями Нацполиции обнаружили арсенал военного авиационного вооружения.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.