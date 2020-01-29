Происшествия

В Одессе горело здание, где собирались провести концерт в поддержку пострадавших при пожаре в колледже

В среду, 29 января, в центре Одессы, начался пожар в трехэтажном здании по улице Ришельевской, 33, где располагаются, в частности, Urban music hall и «Терминал 42». По словам очевидцев, «дым из парадной стал валить около 16:00, им заволокло буквально все». Сотрудники учреждений и организаций, расположенных в здании, оперативно эвакуировались. На место ЧП прибыли пожарные расчеты и быстро ликвидировали возгорание. Эпицентром последнего стала электрощитовая. Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС и полиции, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее горсовет сообщал о том, что в Urban Music Hall состоится благотворительный концерт в поддержку семей пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, менеджмента и гостинично-ресторанного бизнеса. Анонсировалось участие в нем американских музыкантов Джефри Палмера, Сергея Квитки и Ирины Портенко в сопровождении одесского струнного квартета. Подчеркивалось, что все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на счет для помощи пострадавшим и семьям погибших во время пожара в колледже.

Напомним, что 28 января преподаватель одесского колледжа Анна Бортюк и спасатель Сергей Шатохин, погибшие во время пожара в колледже 4 декабря 2019 года, были посмертно удостоены звания Героя Украины.

Также стало известно, что здание колледжа на пересечении улиц Троицкой и Пушкинской восстановить не удастся.

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