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В Лос-Анджелесе раздали "Порно-Оскары": у россиян четыре награды (фото 18+)

В Лас-Вегасе (США) вручили награды ежегодной премии AVN Awards, которую называют «Оскаром» в порноиндустрии. В этом году российское кино пролетело мимо наград Американской киноакадемии, а вот в пикантном актеры достигли внушительных результатов — получили четыре статуэтки.

Порноактриса Юлия Чиркова, которая работает под псевдонимом Джиа Лисса (Jia Lissa), получила награду в номинации «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме». В фильме для взрослых с Юлией также приняли участие афроамериканский порноактер Джейсон Лав и американка Элла Хьюс.

Юлия была представлена еще в двух номинациях — «Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме» и «Лучшая новая иностранная актриса».

Наградой может похвастаться еще один россиянин — актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри. Он получил награды сразу в трех номинациях.

Напомним, премия AVN Awards основана в 1984 году журналом Adult Video News, имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых.

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