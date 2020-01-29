24.66 / 24.94 27.05 / 27.47
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В Лос-Анджелесе раздали "Порно-Оскары": у россиян четыре награды (фото 18+)

23:45 29 января 2020 236
Юлия Чиркова (Джиа Лисса)
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

В Лас-Вегасе (США) вручили награды ежегодной премии AVN Awards, которую называют «Оскаром» в порноиндустрии. В этом году российское кино пролетело мимо наград Американской киноакадемии, а вот в пикантном актеры достигли внушительных результатов — получили четыре статуэтки.

Порноактриса Юлия Чиркова, которая работает под псевдонимом Джиа Лисса (Jia Lissa), получила награду в номинации «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме». В фильме для взрослых с Юлией также приняли участие афроамериканский порноактер Джейсон Лав и американка Элла Хьюс.

Юлия была представлена еще в двух номинациях — «Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме» и «Лучшая новая иностранная актриса».

Наградой может похвастаться еще один россиянин — актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри. Он получил награды сразу в трех номинациях.

Напомним, премия AVN Awards основана в 1984 году журналом Adult Video News, имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что мамы из Великобритании решили снять порнофильм для детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой

Андрей Малахов снова станет отцом (фото)

Татьяна Брухунова

Молодая жена Петросяна показала внушительный животик (фото)

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер