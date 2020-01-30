Банда "маминых подруг": мошенницы грабят квартиры, нагло обманывая детей

Мир

В российском городе Уфа, который в прошлом году часто упоминали в связи с изнасилованием девушки-полицейской, отмечен новый тревожный инцидент: появилась банда девушек, которая обкрадывают квартиры, входя в доверие к детям.

Об этом со ссылкой на местные источники пишет «Лента.ру».

Сообщается, что мошенницы действуют по одной и той же схеме. Они представляются детям знакомыми семьи и убеждают пустить их в квартиру, чтобы «отдать долг».

Отвлекая ребенка разговорами, неизвестные забирают ценные вещи и деньги. Как рассказала одна из потерпевших, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму более 80 тысяч рублей. Помимо украшений были украдены деньги, которые преступницы заменили купюрами банка приколов.

Подобный случай зафиксировали еще в одном районе Уфы, где мошенницам досталось пять тысяч рублей.

В одном из домов девушки попали на камеру видеонаблюдения. Полиция уже распространила ориентировку и попросила осведомленных лиц сообщить об их местонахождении.

Издание напоминает, что в начале года подобный случай произошел в Челябинской области: женщины выследили девочку и убедили ее пустить их в свой дом. Сначала они обыскивали комнаты, а затем спросили напрямую, где в квартире находится сейф. Когда девочка решила обратиться за помощью к соседям, воровки убежали. Их лица попали на запись камеры домофона, что должно помочь быстрее раскрыть банду.

Ранее «ФАКТЫ» писали о репетиторе, который избивала детей, заявляя, что они «должны быть ей благодарны».

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