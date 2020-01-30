Во Львове сожгли авто известной журналистки: первые детали и фото

Происшествия

Во Львове в ночь на 30 января неизвестные совершили поджог автомобиля, принадлежащего журналистке Радио Свобода Галине Терещук. Об инциденте в своем Facebook сообщил супруг пострадавшей Василий (он также журналист). Напомним, в декабре на Львовщине сожгли редакцию газеты.

По его словам, сосед видел из окна, как некто в куртке с капюшоном положил пакеты под стеклоочистители авто и поджег их. На возмущенные крики о том, что тот хочет сжечь всю улицу, злоумышленник ответил «Нет, только эту машину».

К счастью, никто не пострадал, однако авто было полностью уничтожено огнем.

Уничтоженный автомобиль

Журналисты расценивают случившееся как атаку на свободу слова и бытовые версии отвергают. Соответствующее заявление они подали в полицию.

Напомним, в конце декабря в Киеве сгорела машина соучредительницы общественной организации «Батьки SOS» Алены Парфеновой. Момент умышленного поджога автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения. А на днях в Ужгороде возле загорелся автомобиль Mercedes, принадлежащий экс-послу Украины в Швейцарии, а ныне преподавателю Ужгородского национального университета Игорю Диру.



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