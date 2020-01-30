24.77 / 25.04 27.15 / 27.57
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Криштиану Роналду установил исторический рекорд в Instagram (видео)

10:50 30 января 2020 46
Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, несколько дней назад трогательно поздравивший возлюбленную с днем рождения, установил историческое достижение — 200 миллионов подписчиков в Instagram.

Чемпион Европы и четырехкратный победитель Лиги чемпионов, которому 5 февраля исполнится 35 лет, — самый популярный в мире пользователь этой соцсети (португалец зарабатывает примерно 975 тысяч долларов за каждый пост). Больше подписчиков только у аккаунта самой Instagram (330 млн).

Криштиану Роналду опережает в Instagram певицу Ариану Гранде (173 млн подписчиков) и актера Дуэйна Джонсона (170 млн).

Самые главные конкуренты португальца в соцсети среди футболистов — лидер «Барселоны» аргентинец Лионель Месси (141 млн подписчиков) и бразильский форвард «ПСЖ» Неймар (132 млн).

Топ-десятка самых популярных аккаунтов в Instagram (по числу подписчиков):

1. Instagram (@Instagram) — 330 млн;

2. Криштиану Роналду (@cristiano) — 200 млн;

3. Ариана Гранде (@arianagrande) — 173 млн;

4. Дуэйн Джонсон (@therock) — 170 млн;

5. Селена Гомес (@selenagomez) — 166 млн;

6. Кайли Дженнер (@kyliejenner) — 158 млн;

7. Ким Кардашьян (@kimkardashian) — 157 млн;

8. Лионель Месси (@leomessi) — 141 млн;

9. Бейонсе (@beyonce) — 141 млн;

10. Неймар (@neymarjr) — 132 млн.

Кстати, в списке самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory Криштиану Роналду занимает лишь 49-е место (80,3 млн евро). На вершине рейтинга — Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) — 265,2 млн евро, Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) — 223,7 млн и Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) — 175,1 млн.

Фото Inastagram

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду открывает свой новый отель в Мадриде.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Татьяна Брухунова

Молодая жена Петросяна показала внушительный животик (фото)

Модный маникюр нюд

Новые тренды в маникюре: матовый и глянцевый нюд, модные оттенки (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер