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Криштиану Роналду установил исторический рекорд в Instagram (видео)
Пятикратный обладатель «Золотого мяча», футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, несколько дней назад трогательно поздравивший возлюбленную с днем рождения, установил историческое достижение — 200 миллионов подписчиков в Instagram.
Чемпион Европы и четырехкратный победитель Лиги чемпионов, которому 5 февраля исполнится 35 лет, — самый популярный в мире пользователь этой соцсети (португалец зарабатывает примерно 975 тысяч долларов за каждый пост). Больше подписчиков только у аккаунта самой Instagram (330 млн).
Криштиану Роналду опережает в Instagram певицу Ариану Гранде (173 млн подписчиков) и актера Дуэйна Джонсона (170 млн).
Самые главные конкуренты португальца в соцсети среди футболистов — лидер «Барселоны» аргентинец Лионель Месси (141 млн подписчиков) и бразильский форвард «ПСЖ» Неймар (132 млн).
Топ-десятка самых популярных аккаунтов в Instagram (по числу подписчиков):
1. Instagram (@Instagram) — 330 млн;
2. Криштиану Роналду (@cristiano) — 200 млн;
3. Ариана Гранде (@arianagrande) — 173 млн;
4. Дуэйн Джонсон (@therock) — 170 млн;
5. Селена Гомес (@selenagomez) — 166 млн;
6. Кайли Дженнер (@kyliejenner) — 158 млн;
7. Ким Кардашьян (@kimkardashian) — 157 млн;
8. Лионель Месси (@leomessi) — 141 млн;
9. Бейонсе (@beyonce) — 141 млн;
10. Неймар (@neymarjr) — 132 млн.
Кстати, в списке самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory Криштиану Роналду занимает лишь 49-е место (80,3 млн евро). На вершине рейтинга — Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) — 265,2 млн евро, Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) — 223,7 млн и Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) — 175,1 млн.
Фото Inastagram
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду открывает свой новый отель в Мадриде.
Фото Instagram
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