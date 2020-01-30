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Ночью в Одессе на Молдаванке горели четыре автомобиля: первые подробности ЧП (фото)
В ночь на четверг, 30 января, в Одессе, на стоянке во Втором Разумовском переулке (микрорайон знаменитой Молдаванки), горели четыре автомашины. По информации регионального главка ГСЧС, сообщение о возгорании легкового автомобиля поступило в службу спасения «101» в 01:23. Прибывшие на место ЧП уже через 13 минут спасатели увидели, что горят еще три авто, припаркованные рядом.
«Пожар локализовали в 01:36, а затем оперативно ликвидировали. Огнем повреждены четыре рядом расположенных автомобиля, один — спасен от возгорания», — уточнили в главке.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В то же время в сети упорно обсуждают вероятность поджога.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе сожгли внедорожник депутата областного совета. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя, но оно успело изрядно подпортить Lexus.
Месяцем ранее на одесских Черемушках подожгли внедорожник SsangYong Korando, принадлежащий замначальника отдела полиции — начальнику следствия подполковнику Николаю Древову.
А в Черноморске Одесской области неизвестный поджог иномарку таможенника, припаркованную на автостоянке.
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