Спорт

Первая ракетка мира после вылета с Australian Open пришла на пресс-конференцию с младенцем (видео)

Сильнейшая теннисистка мира Эшли Барти прекратила борьбу за трофей стартового турнира серии «Большого шлема» Australian Open с призовым фондом 71 млн долларов. В полуфинальном поединке австралийка уступила 21-летней американке Софье Кенин (15-я) — 6:7 (6:8), 5:7, которая в решающей битве состязаний сразится 1 февраля с испанкой Гарбинье Мугурусой (52-я), оказавшейся сильнее Симоны Халеп из Румынии — 7:6 (10:8), 7:5.

На послематчевой пресс-конференции Барти, к удивлению журналистов, появилась с… младенцем на руках.

«Это моя племянница. Сестра родила ее 11−12 недель назад. Это самое главное в жизни — потрясающе. Ее зовут Оливия. Она сама это вам говорит. Жизнь — прекрасная штука. Я улыбнулась, как только вышла с корта и ее увидела. Нужно было ее обнять. Все хорошо», — рассказала Эшли Барти.

Отметим, что на кортах Мельбурна Эшли Барти заработала 709 тысяч долларов, и, несмотря на неудачу на домашнем турнире, сохранит первую позицию в мировом рейтинге.

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Фото Twitter WTA



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