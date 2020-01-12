У чемпионки «Ролан Гаррос» Остапенко умер отец — украинский футболист (фото)

Спорт

Победительница «Ролан Гаррос"-2017, чемпионка шести турниров WTA, 22-летняя теннисистка Елена Остапенко, представляющая Латвию, сообщила, что умер ее отец, бывший футболист запорожского «Металлурга» Евгений Остапенко.

«Ты был рядом со мной с первого дня. К сожалению, жизнь забирает любимых людей… Ты осознаешь, чего не хватает больше всего, когда этого уже нет рядом. Так что не откладывайте на потом добрые слова и совместное времяпрепровождение, потому что нет ничего вечного. Ты навсегда останешься в моем сердце, папочка», — написала Елена Остапенко в Instagram.

Будущая звезда тенниса с отцом

Совсем недавно Остапенко по личным причинам снялась с теннисного турнира ASB Classic в Окленде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш умер во время ралли-марафона «Дакар».

Фото Getty Images, Instagram



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