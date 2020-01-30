24.75 / 25.03 27.16 / 27.58
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Пресс-релиз

Швидке онлайн-кредитування з агрегатором Smartzaim

13:05 30 января 2020 6
Деньги

Нинішня банківська система кредитування вже не може відповідати запитам суспільства. Не кожна людина готова витрачати тиждень свого часу на збір довідок і відвідування офісу банку.


З появою мікрофінансових організацій співвітчизники отримали відмінну можливість оформляти невеликі кредити, не виходячи з дому. Отримати гроші в МФО з оформленням онлайн кредиту на картку можна в лічені хвилини і під вигідні відсотки, скориставшись сервісом Smartzaim.

Які можливості відкриваються користувачам сервісу

Агрегатор Smartzaim був створений для громадян України і містить відомості про всі надійні мікрофінансові організації. Тут можна в декілька кліків порівняти умови надання кредитів в різних МФО, щоб підібрати найвигідніший для себе варіант.

На сайті можна знайти:

  • рейтинг МФО;
  • корисні поради на тему кредитування;
  • онлайн-калькулятор;
  • інформацію про акції.

Як оформити онлайн-займ

Процедура оформлення заявки та отримання грошових коштів максимально проста, та займає максимум 30 хвилин. Щоб отримати найбільш точну інформацію, потрібно налаштувати фільтри, вказавши необхідні параметри:

  • бажану суму;
  • термін і варіант погашення;
  • інформацію про проблеми з кредитною історією;
  • необхідність отримання позики без надання паспорта.

По заданому запиту сервіс миттєво видає список МФО із зазначенням необхідних для кредитування умов. Вибравши відповідний варіант, залишається заповнити заявку і дочекатися схвалення. Протягом 15 хвилин приходить підтвердження і перераховуються кошти.

Різні способи отримання/погашення кредиту полегшують взаємодію з мікрокредитними організаціями. Так можно вказати наступні варіанти отримання позики:

  • на банківську карту;
  • безготівковий переказ;
  • готівкою в касі офісу МФО;
  • на електронний гаманець.

Сервіс Smartzaim дозволяє відвідувачам не тільки заощадити час на пошуки оптимального варіанту, а і гарантовано отримати кредит на чесних умовах. Переходьте на szaim.com.ua та дізнайтеся про можливості кредитування онлайн.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Сяо Фэн до операции

15-летняя девушка с лицом старухи перенесла операцию и превратилась в красавицу (фото, видео)

Модный маникюр нюд

Новые тренды в маникюре: матовый и глянцевый нюд, модные оттенки (фото)

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой

Андрей Малахов снова станет отцом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер