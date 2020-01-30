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Швидке онлайн-кредитування з агрегатором Smartzaim
Нинішня банківська система кредитування вже не може відповідати запитам суспільства. Не кожна людина готова витрачати тиждень свого часу на збір довідок і відвідування офісу банку.
З появою мікрофінансових організацій співвітчизники отримали відмінну можливість оформляти невеликі кредити, не виходячи з дому. Отримати гроші в МФО з оформленням онлайн кредиту на картку можна в лічені хвилини і під вигідні відсотки, скориставшись сервісом Smartzaim.
Які можливості відкриваються користувачам сервісу
Агрегатор Smartzaim був створений для громадян України і містить відомості про всі надійні мікрофінансові організації. Тут можна в декілька кліків порівняти умови надання кредитів в різних МФО, щоб підібрати найвигідніший для себе варіант.
На сайті можна знайти:
- рейтинг МФО;
- корисні поради на тему кредитування;
- онлайн-калькулятор;
- інформацію про акції.
Як оформити онлайн-займ
Процедура оформлення заявки та отримання грошових коштів максимально проста, та займає максимум 30 хвилин. Щоб отримати найбільш точну інформацію, потрібно налаштувати фільтри, вказавши необхідні параметри:
- бажану суму;
- термін і варіант погашення;
- інформацію про проблеми з кредитною історією;
- необхідність отримання позики без надання паспорта.
По заданому запиту сервіс миттєво видає список МФО із зазначенням необхідних для кредитування умов. Вибравши відповідний варіант, залишається заповнити заявку і дочекатися схвалення. Протягом 15 хвилин приходить підтвердження і перераховуються кошти.
Різні способи отримання/погашення кредиту полегшують взаємодію з мікрокредитними організаціями. Так можно вказати наступні варіанти отримання позики:
- на банківську карту;
- безготівковий переказ;
- готівкою в касі офісу МФО;
- на електронний гаманець.
Сервіс Smartzaim дозволяє відвідувачам не тільки заощадити час на пошуки оптимального варіанту, а і гарантовано отримати кредит на чесних умовах. Переходьте на szaim.com.ua та дізнайтеся про можливості кредитування онлайн.
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