Швидке онлайн-кредитування з агрегатором Smartzaim

Пресс-релиз

Нинішня банківська система кредитування вже не може відповідати запитам суспільства. Не кожна людина готова витрачати тиждень свого часу на збір довідок і відвідування офісу банку.



З появою мікрофінансових організацій співвітчизники отримали відмінну можливість оформляти невеликі кредити, не виходячи з дому. Отримати гроші в МФО з оформленням онлайн кредиту на картку можна в лічені хвилини і під вигідні відсотки, скориставшись сервісом Smartzaim.

Які можливості відкриваються користувачам сервісу

Агрегатор Smartzaim був створений для громадян України і містить відомості про всі надійні мікрофінансові організації. Тут можна в декілька кліків порівняти умови надання кредитів в різних МФО, щоб підібрати найвигідніший для себе варіант.

На сайті можна знайти:

рейтинг МФО;

корисні поради на тему кредитування;

онлайн-калькулятор;

інформацію про акції.

Як оформити онлайн-займ

Процедура оформлення заявки та отримання грошових коштів максимально проста, та займає максимум 30 хвилин. Щоб отримати найбільш точну інформацію, потрібно налаштувати фільтри, вказавши необхідні параметри:

бажану суму;

термін і варіант погашення;

інформацію про проблеми з кредитною історією;

необхідність отримання позики без надання паспорта.

По заданому запиту сервіс миттєво видає список МФО із зазначенням необхідних для кредитування умов. Вибравши відповідний варіант, залишається заповнити заявку і дочекатися схвалення. Протягом 15 хвилин приходить підтвердження і перераховуються кошти.

Різні способи отримання/погашення кредиту полегшують взаємодію з мікрокредитними організаціями. Так можно вказати наступні варіанти отримання позики:

на банківську карту;

безготівковий переказ;

готівкою в касі офісу МФО;

на електронний гаманець.

Сервіс Smartzaim дозволяє відвідувачам не тільки заощадити час на пошуки оптимального варіанту, а і гарантовано отримати кредит на чесних умовах. Переходьте на szaim.com.ua та дізнайтеся про можливості кредитування онлайн.

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