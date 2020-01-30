«Динамо» рассталось со скандальным футболистом (фото, видео)

Спорт

Киевское «Динамо» отправило в аренду в турецкий «Анкарагюджю», борящийся за выживание в элитном дивизионе чемпионата страны, нападающего Жерсона Родригеса.

Жерсон Родригес (второй справа) на представлении новичков "Анкарагюджю"

В турецкой столице легионер из Люксембурга, который в нынешнем сезоне провел за киевлян 12 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча, будет выступать до завершения сезона-2019/2020.

Гол Родригеса в ворота «Шахтера»

Отметим, что футболист, уже через неделю после переезда в Киев купивший себе элитную иномарку Bentley, известен своим буйным характером, который успел проявить, выступая за «Динамо». В частности, в кубковом матче с «Шахтером», который «бело-синие» выиграли в дополнительное время (2:1), Жерсон не сдержал эмоций и в грубой форме высказал недовольство в адрес главного тренера Алексея Михайличенко и его тренерского штаба. В итоге после этого инцидента Родригес практически не появлялся на поле, а перед первым зимним сбором был и вовсе переведен в дублирующий состав. Также футболист в одном из интервью заявил, что может позволить себе пропустить бокал вина или пива в том случае, если у него на следующий день выходной, и при этом никто из партнеров или тренерского штаба «бело-синих» не видел его «сильно выпившим».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники «Динамо» на втором зимнем тренировочном сборе в Турции.

Фото ФК «Динамо»

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