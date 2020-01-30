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Вербовала украинок для кипрских борделей: в Одессе перекрыли канал международной торговли людьми
В международном аэропорту «Одесса» 29 января задержана женщина, вербовавшая украинок для сексуальной эксплуатации на Кипре. Как сообщили в Одесском пограничном отряде, они совместно с полицейскими разоблачили отлаженный канал торговли людьми. Задержана организовавшая его гражданка Украины, которая пыталась переправить на Кипр соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. (Ранее сообщалось о том, что бельгиец вербовал в Одессе украинок для европейских борделей.)
«Воспользовавшись тем, что потерпевшая находится в трудном материальном положении, организатор предложила ей „работу“ с ежемесячным вознаграждением в размере от 1,5 до 3 тысяч долларов и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат», — рассказали в погранотряде.
Согласно данным пограничников, потерпевшая добровольно отказались от поездки.
Как уточнили в полиции, подозреваемая — 30-летняя одесситка — регулярно вербовала и отправляла молодых женщин за границу для сексуальной эксплуатации в борделях Кипра.
У задержанной изъяли паспорт потерпевшей, проездные документы, мобильный телефон, деньги и другие вещественные доказательства.
Отмечается, что по «условиям сделки», половину «зарплаты» завербованные женщины должны были отдавать владельцам борделя.
Организатору сообщено о подозрении по статье «Торговля людьми» Уголовного кодекса Украины. Киевский районный суд Одессы уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630,6 тыс. гривен. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к данному правонарушению.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесская полиция задержала местную жительницу, организовавшую секс-бизнес. 28-летняя одесситка подошла к вопросу секс-услуг креативно, предоставляя их только элитным клиентам.
«ФАКТЫ» писали также, что правоохранители задержали двоих жителей Одесской области, пытавшихся вывезти женщин из Украины для передачи в сексуальное рабство в израильские бордели.
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