Происшествия

Забрали сумку с лекарствами и оборудование: в Днепре ограбили машину "скорой помощи" (фото)

В Днепре неизвестные ограбили автомобиль скорой помощи, разбив стекло боковой двери. Инцидент произошел на на пункте постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи на Соборной подстанции.

По словам представителя областного центра медицины катастроф Радия Шевченко, из автомобиля похитили диагностическое оборудование (кардиограф, пульсоксиметр, глюкометр), а также сумку-укладку с лекарствами и перевязочными средствами.

Пострадавший автомобиль

Медики обратились в полицию, сообщает ресурс 056.ua.

Отметим, в Украине в последнее время участились случаи агрессии в отношении медиков. Так, на Рождество в в Харькове отец 4-летнего ребенка избил врача, который хотел госпитализировать маленького пациента. А перед этим в Днепре на медика напали пьяные хулиганы.



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