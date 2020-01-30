- 15:23 В Харькове устроили перестрелку возле дома ребенка: фото и первые детали инцидента
- 15:16 Дело Гримчака: бывший чиновник вышел на свободу
- 15:07 "Увлекалась психотерапией": стало известно, кто угрожал взорвать самолет Симферополь — Москва
- 15:00 Забрали сумку с лекарствами и оборудование: в Днепре ограбили машину "скорой помощи"
- 14:59 Вербовала украинок для кипрских борделей: в Одессе перекрыли канал международной торговли людьми
- 14:58 Как сфотографировать себя красиво: Леся Никитюк в купальнике провела мастер-класс
- 14:52 Из Китая эвакуировали 160 украинских туристов: подробности и видео
- 14:49 Из-за китайского коронавируса 6 тысяч человек оказались заблокированы на лайнере в Италии
- 14:35 "Моя крепость": Регина Тодоренко умилила сеть фото с мужем и маленьким сыном
- 14:22 Дело Шеремета: Рябошапка признал, что собранных доказательств недостаточно
- 14:20 Женщина угрожала взорвать самолет Симферополь-Москва, — СМИ
- 14:15 Заклеивала рот скотчем: стало известно, как наказали воспитательницу, издевавшуюся над детьми
Забрали сумку с лекарствами и оборудование: в Днепре ограбили машину "скорой помощи" (фото)
В Днепре неизвестные ограбили автомобиль скорой помощи, разбив стекло боковой двери. Инцидент произошел на на пункте постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи на Соборной подстанции.
По словам представителя областного центра медицины катастроф Радия Шевченко, из автомобиля похитили диагностическое оборудование (кардиограф, пульсоксиметр, глюкометр), а также сумку-укладку с лекарствами и перевязочными средствами.
Пострадавший автомобиль
Медики обратились в полицию, сообщает ресурс 056.ua.
Отметим, в Украине в последнее время участились случаи агрессии в отношении медиков. Так, на Рождество в в Харькове отец 4-летнего ребенка избил врача, который хотел госпитализировать маленького пациента. А перед этим в Днепре на медика напали пьяные хулиганы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...