Происшествия

КамАЗ с удобрениями перевернулся и заблокировал движение по трассе Одесса — Рени (фото)

Днем в четверг, 30 января, на международной трассе Одесса — Рени произошло серьезное ДТП. Как рассказали в полиции, авария случилась неподалеку от въезда со стороны Одессы в Татарбунары (райцентр на юге Одесской области). Напомним, недавно грузовик перекрыл движение по крупной трассе на Полтавщине: машина зависла на мосту через реку).

«КамАЗ с прицепом спускался с достаточно крутого участка дороги. Не выбрав нужной скорости, водитель в какой-то момент не справился с управлением. В результате тягач, транспортировавший удобрения, опрокинулся на бок», — сообщили в полиции.

По счастливой случайности водитель серьезно не пострадал, а значительная часть груза осталась в кузове. Правда, часть трассы оказалась перекрыта. На месте ДТП работает полиция, сотрудники которой заняты регулировкой движения транспорта по частично блокированной дороге.

Следует заметить, что за последнюю неделю это уже второе такое ДТП. Ранее у поворота к поселку Суворово в Измаильском районе также перевернулся КамАЗ, но с зерном. Тогда весь груз зерновых рассыпался, а еще пострадал водитель.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой из-за скользкой дороги перевернулись два микроавтобуса. Водитель оного из них не мог выбраться и выбивал ногами лобовое стекло.

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