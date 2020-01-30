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Умерла актриса из культовой комедии о приключениях Шурика
В Москве умерла актриса Светлана Агеева, которая сыграла в эпизодах комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая.
Агеевой было 79 лет. О ее смерти журналистам сообщила Галина Кулешова — директор Липецкого драматического театра, в котором ранее служила актриса.
Отмечается, что Агеева умерла после продолжительной болезни. После 2011 года она жила в Москве, куда ее из Липецка перевез сын.
Прощание с артисткой также состоится в Москве.
Кроме комедии о приключениях Шурика, Агеева также снялась в таких фильмах, как «Совесть», «Парижане», «Я купил папу», «Увольнение на берег», «Приезжайте на Байкал» и «Русские бабы».
Напомним, что в марте прошлого года умер звезда комедий Гайдая Владимир Этуш.
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