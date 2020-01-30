Очереди в туалет и тарантулы: популярная ведущая рассказала о незабываемом отдыхе на Кубе (фото)

Стиль жизни

Кубу называют островом советского прошлого с пустыми полками в магазинах и «москвичами» на дорогах. Ведущая популярного проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь провела на Кубе зимние каникулы, перед стартом нового сезона проекта. Она полетела туда вместе со своим возлюбленным Павлом Розенко (экс-вице-премьер за год похудел на 28 кг) и признается, что получила массу впечатлений от дальнего путешествия.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Елена-Кристина рассказала о том, что потрясло ее больше всего на острове Свободы, о необычной еде и «смешных» ценах.

— Кристина, что впечатлило вас на острове больше всего?

— Время! У них оно течет по-другому. Знаете, это как путешествие на машине времени в прошлое, когда не было интернета, а ритм жизни был в 100 раз медленнее. На Кубе иногда люди стоят на остановках по шесть часов, чтобы дождаться своего автобуса! И никто не нервничает, они могут себе это позволить. Им просто некуда спешить. Вообще, мне показалось, что вся жизнь кубинцев проходит в очередях, ожидании и наблюдении.

— Известно, что отдых на острове достаточно специфическое удовольствие.

— А я люблю отдых с колоритом и страстью. А Куба — это страсть в чистом виде. Там есть все, что разгоняет кровь: танцы, песни, вечное солнце и… тарантулы. Последние особенно заставляют тебя все время быть в тонусе.

— Где вам удалось побывать?

— Из достопримечательностей мы с любимым видели очень многое. Взяли авто в аренду и колесили по всей Кубе — пещеры с озером, горы со смотровыми площадками, норы тарантулов, крокодилья ферма, лагуна Карибского залива, город Тринидад.

В Тринидад стоит поехать, чтобы просто пройтись по главной улице и увидеть дворцы-рестораны. Были и в Гаване, столице. Обошли ее вдоль и поперек — площади, Капитолий, костелы, галереи искусств, парки и клубы. В общем, ни дня в отеле.

— Говорят, на Кубе все очень дешево.

— Как сказал наш гид, на Кубе есть две цены: для туристов, и для своих. Так, парковка машины для своих на одну ночь — полдоллара, а для туристов — пять. В ресторанах Гаваны — относительно недорого: на 25 долларов можно съесть четыре полноценных блюда, плюс кофе. А вот в маленьких городах на 12 долларов наешься просто до отвала. На самом деле, на Кубе порции — это просто полведра. Когда мне принесли «тазик» салата, я буквально прозрела.

Это вам не Киев, где салат на огромном блюде надо искать под микроскопом (смеется. — Авт.). И кстати, кубинский кофе — это кофе для маньяков. Крепкий, как десять эспрессо. В малюсенькой чашечке такое ядерное варево на три глотка, что не всякая печень выдержит!

— Известно, что вы — вегетарианка. Местная кухня приспособлена для взыскательных вкусов?

— О том, что у меня могут возникнуть проблемы с едой, я понимала еще в Киеве. Поэтому ела в основном овсянку, гречку и семечки, которые привезла из дома. Практически вся кубинская кухня — мясная, ее перепробовал мой горячий мужчина (улыбается. — Авт.). На Кубе очень вкусная рыба. Рис с черной фасолью — их национальное блюдо, которое называется «морос и кристианос». Лангусты в томатном соусе — тоже традиционное кубинское блюдо с оригинальным сочетанием вкусов. Я попробовала платанос — это банановые чипсы, очень необычные. Но, признаюсь, свежие бананы, как по мне, будут получше. Просто кубинцы сырые бананы почти не едят, только запеченные и жареные. А больше всего из кухни мне запомнилось «фуфу» — это фруктовое ассорти из бананов, ананаса, гуавы и еще каких-то фруктов, которые я вообще пробовала первый раз в жизни!

— Что интересного вы купили себе на Кубе?

— Признаюсь, на Кубе просто шопинг мечты. Потому что все деньги останутся не потраченными (смеется. — Авт.). Куба — это Советский Союз в восьмидесятые годы. Ассортимента никакого — полки с одинаковым товаром — это, если зайти в государственные магазины для кубинцев. А вот для туристов в Гаване есть улицы с бутиками. Там что-то уровня нашего хмельницкого базара: вроде ярко, но качество «не фонтан». Зато магазинов со спортивной одеждой просто завались! Причем довольно качественными изделиями известных брендов. Местные дамы очень любят спортивные лосины и топы — обтягивают этим любые фигуры, и чем ярче треники, тем забойнее. Выглядит и правда очень жизнерадостно и выпукло.

— Похоже, вы совершенно не разочарованы поездкой!

— Мне действительно понравилось все. Куба вообще не может вызвать плохих эмоций. Даже слабый сервис не расстроил — был просто эффект неожиданности. Мы не привыкли, что в кафе нет туалетов, а там их часто нет. Поэтому туристы спасаются, мчась в WC на ближайшую заправку. Так я узнала, что такое в ХХІ веке 40-минутная очередь в туалет. В кафе нет меню. Просто на выбор: мясо, рыба, креветки — что будете? И догадайся, что в какой подливе и в чем будет плавать. И интернета в кафе тоже нет. Не видели ни в одном. Признаюсь, если бы мне предложили вернуться на Кубу, наверное, отказалась бы. По крайней мере, пока. Этой поездки было достаточно. Наверное, потому что мы не сидели в отеле, а увидели остров Свободы во всем его разнообразии: столичный и периферийный. Но, что, действительно, подкупает в этом невероятном месте — погода. Ты находишься на вечнозеленом острове, как в раю под сияющим солнцем.

Ранее своими впечатлениями от Кубы с «ФАКТАМИ» поделилась телеведущая Анна Олицкая. Известная путешественница побывала там вместе с сыном и призналась, что вернулась в шоке от отдыха.

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