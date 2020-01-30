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В Киеве может подорожать холодная вода: назван новый тариф
В «Киевводоканале» обсудили проект тарифа на холодную воду и водоотведение, предложенный Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно расчетам, тариф могут повысить на 10,4 процента (до 22,99 гривни). Сейчас услуги по централизованному водообеспечению и водоотведению стоят 21,756 гривни за куб: 11,544 гривни — за доставку одного кубометра воды; 10,212 гривни — за водоотведение одного кубометра стоков. Ранее тариф на 2020 год планировалось установить на уровне 27,49 гривни за кубометр. Напомним, с 1 января 2020 года оплачивать природный газ потребители будут по двум квитанциям.
В водоканале объяснили рост стоимости услуги необходимостью повышения зарплат, расходами, связанными с уплатой налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством; изменением стоимости электроэнергии; увеличением расходов на амортизацию (принятых на баланс основных средств и введенных в строй новых объектов); ростом расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти, материалы, реагенты, отопление, аренду
Напомним, что с января в платежках за воду для потребителей из многоквартирных домов отдельной строчкой указываются ежеквартальные платежи на содержание общедомовых водомеров.
Согласно Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водообеспечения» и на основании распоряжения горгосадминистрации № 1716 установлен размер этих взносов. Тарифы для каждого дома рассчитывают индивидуально, в зависимости от количества домовых счетчиков и счетчиков в квартирах.
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В то же время в «Киевводоканале» еще раз предупредили горожан, что город тратит огромные средства на бесперебойную работу сточной сети. В своих квартирах мы пользуемся водой для приготовления пищи, моем посуду, стираем, принимаем душ, а все стоки попадают в канализацию. Чтобы они беспрепятственно преодолевали путь до станции очистки (Бортнической станции аэрации), канализационные сети должны быть в порядке. Но ежедневно специалистам «Киевводоканала» приходится ликвидировать 30−40 засорений.
В прошлом году водопроводчики прочистили тысячу километров труб для бесперебойной работы канализации города. Стоимость прочистки одного метра составляет 60 гривен, а за 11 месяцев 2019 года водоканал потратил на это почти 53 миллиона гривен.
Ежедневно предприятие ликвидирует десятки засорений из-за попадания в канализацию вроде бы небольших, но запрещенных для выбрасывания в канализацию предметов: игрушек, тряпок, остатков еды, подгузников. Но нередко сантехники извлекают и вещи покрупнее: при прочистке труб обнаруживали даже задний мост от автомобиля «Москвич-412», колоду для рубки мяса, аккумуляторы и даже… живую собаку (королевского дога). Специалисты настаивают: канализация — не мусорник и туда нельзя сбрасывать корки, остатки фруктов, очистки овощей, косточки от плодов и даже кофейную гущу. Ничего, кроме туалетной бумаги, в канализацию попадать не должно.
Кроме того, образованию засорения трубопроводов особенно способствуют:
- жировые отложения на стенках труб канализационной системы;
- увеличение числа учреждений общепита, не оборудованных жироуловителями;
- активное использование моющих средств при одновременном снижении водопотребления жителями и предприятиями;
- отсутствие культуры пользования бытовой канализацией (средства гигиены и мусор во внутридомовых сетях).
- а также изношенность трубопроводов.
По данным водоканала, из-за аварий в четверг, 30 января, без воды остались жители домов на шести столичных улицах:
— улица Лютеранская, 23, 25 (Печерский район);
— улицы Евгения Харченко, 49, 49a, Ивана Дьяченко, 10 (Дарницкий район);
— улица Даниила Щербаковского, 60б (Шевченковский район);
— улица В. Степанченко, 3, 5 (Святошинский район);
— улица Олексы Тихого, 44 (Соломенский район).
Детально о сроках устранения повреждений на сетях можно узнать, позвонив в диспетчерскую «Киевводоканала» — 15−81, (044) 200−73−01.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на 20 процентов уменьшится стоимость горячей воды и отопления.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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