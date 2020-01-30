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Спорт

Футболист «Динамо» Цыганков осчастливил 6-летнего мальчишку (фото)

20:42 30 января 2020 252
Виктор Цыганков
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков, поучаствовавший двумя голами в разгроме команды Сербии в матче отбора к Евро-2020, в ноябре прошлого года получил трогательное поздравление с 22-летием от юного болельщика Матвея Емца. Мальчишка искренне желал динамовцу крепкого здоровья и побед в каждом матче.

Виктора настолько тронуло адресованное ему видео, размещенное в социальной сети Instagram, что он решил также удивить мальчика. Ко дню рождения Матвея, которому исполнилось 6 лет, Цыганков направил маленькому фанату форму киевского «Динамо» вместе с поздравлениями и своим автографом, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

Матвей невероятно обрадовался сюрпризу от любимого футболиста и сразу же примерил подаренную динамовскую экипировку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало соперников на втором сборе в Турции.

Фото ФК «Динамо»

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