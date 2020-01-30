Правительство привязало цену газа для украинцев к его стоимости в Нидерландах

Деньги

В Украине опять меняется стоимость газа, а значит, можно ждать изменения тарифов на отопление и горячее водоснабжение. Точнее, правительство утвердило новую методику расчета стоимости газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Однако эксперты отмечают, что в этой методике никак не учитывается газ украинской добычи.

В частности, Кабинет министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ не выше цены на нидерландском газовом хабе TTF с наценкой порядка двух процентов. В приложенных к постановлению документах говорится, в частности, что с 1 января 2020-го, то есть задним числом, газ продается по ценам, «устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1−22 числа месяца».

В свою очередь главный поставщик голубого топлива уже сделал перерасчет. Как сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», наша страна выполняет обязательства перед МВФ по переходу к рынку газа со свободным ценообразованием.

Теперь оптовая цена 4,65 грн за 1 кубометр газа (без НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку) будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м). Новая, сниженная цена газа будет автоматически применяться для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену клиент выбрал ранее — ежемесячную или квартальную. Бытовым потребителям не требуется переоформление документов, отметили в «Нафтогазе».

О том, почему утвердили именно такую модель стоимости газа и почему при расчете внутреннего тарифа на газ для населения и теплокоммунэнерго используются данные самого большого в Европе газового хаба TTF, но не учитывается стоимость газа украинской добычи, «ФАКТЫ» расспросили финансового аналитика, эксперта института GROWFORD Алексея Куща.

— С одной стороны, хаб TTF в Нидерландах наряду с британским NBP является так называемым зрелым хабом, с высоким уровнем перепродаж, который используется операторами рынка как ценовой бенчмарк, то есть ориентир, площадка для хеджирования портфельных рисков и балансировки объемов по контрактам. С другой стороны — территориально он дальше, чем немецкий газовый хаб NCG и, стало быть, транспортное «плечо» будет более существенно увеличивать цену для украинского потребителя, так как к стоимости импортного паритета добавляется стоимость транспортировки, а также «цена входа» в нашу газотранспортную систему. Хотя и первое, и второе абсурдно, так как газ украинской добычи не транспортируется из Голландии, и платить «за вход» нашим потребителям не нужно.

В январе цена газа для потребителей в Украине будет колебаться в диапазоне 6−7 грн за кубометр, а если вычесть «фиктивную» транспортную и «входную» составляющие, то она должна находиться на уровне 5 грн. Кроме того, применение котировок TTF для Украины не вполне обоснованно. Данный хаб используется как маркет-мейкер для северо-западной Европы, в его ценах высок удельный вес дорогого сжиженного газа, поставляемого морским путем.

Предыдущая ценовая модель прежнего Кабмина, несмотря на свою ущербность, была более справедливой, ведь цена в ней определялась как минимальное значение между ценой немецкого хаба NCG, ценой газа на западной границе или ценой на Украинской энергетической бирже. Но ни нынешняя ценовая модель, ни прошлая, так и не привели к появлению именно справедливой цены на газ, когда его стоимость определяется себестоимостью добычи в Украине плюс средняя по отрасли норма рентабельности. При таком механизме цена должна быть на уровне 4 грн за кубометр, и она не так сильно зависит от колебаний на европейском рынке и динамики курса гривни к евро.

— Что теперь будет с конечными ценами на газ, отопление, горячую воду? Кстати, люди, которые приняли участие в правительственной программе гарантированной цены на газ, теперь потеряют деньги?

— Обещанное правительством снижение цены газа на 30% оказалось блефом. Часть сниженной цены на газ продавцы компенсировали увеличением стоимости транспортировки и распределения. Да и сам показатель снижения был рассчитан по отношению к ценовому пику в январе прошлого года.

Так называемый рыночный механизм определения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэненрго — это на самом деле системная десоциализация функций государства, когда цена на социальный энергетический товар определяется по условному методу «бензоколонки» для автомобилиста, вот только автомобиль можно поставить в гараж, а батареи в квартире и плиту вряд ли.

Цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэненрго станет максимально зависима от резких рыночных колебаний и девальвации гривни. Социальный страховочный трос отсутствует, ведь и в системе субсидий произошли существенные ухудшения. Это, в частности, рост порога компенсации коммунальных затрат домохозяйств с 15% доходов до 20%.

Кстати, что касается возврата переплаченных людьми денег по правительственной программе гарантированной цены на газ, то с этим могут быть сложности, и логично было бы эти суммы засчитать в счет авансовых платежей за газ.

Стоит напомнить, что с 1 января 2020 года произошло разделение платы за газ. С 1 января 2020 года оплачивать природный газ потребители будут по двум квитанциям: одна — за его поставку, а вторая — за распределение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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