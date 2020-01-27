- 08:26 Принц Гарри и Меган Маркл рекламируют компанию, которая довела человека до самоубийства
- 08:22 В Украине ощутили землетрясение: что об этом известно
- 08:02 Сотрудница Госдепа, которая слышала скандальный разговор Трампа и Зеленского, уволилась
- 08:01 Зеленский и его команда все еще думают, что закончить войну на Донбассе легко, — Мыкола Вересень
- 07:58 Когда запрещено голодать и пить воду: лунная диета на февраль-2020
- 07:43 Если при гриппе высокая температура держится дольше трех дней, можно заподозрить пневмонию
- 07:41 Число умерших от коронавируса перевалило за 200
- 07:26 Доллар подорожает до 25: свежий прогноз по курсу валют
- 07:10 Без зонтиков не обойтись: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:55 Юлия Началова могла бы отметить 39-й день рождения, поклонников певицы ждет сюрприз
- 06:30 Названо имя возможного преемника Путина
- 06:13 Как спасти котят с помощью кофе: лайфхак от нефтяника из Канады (трогательное видео)
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2004
Скульптор: Marco Antonio Noguerón
Размер: 43×26 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
История 994-я… По мере приближения к 1000-й отметке я всё чаще вспоминаю, с чего начиналось наше коллекционирование. Одни моменты уже совершенно стёрлись в памяти. А другие, наоборот, всплывают порой так ярко, как будто всё происходило вчера. В середине 90-х годов довелось мне побывать во Вьетнаме. И на севере страны, тогда ещё, кстати, невероятно бедной, и на юге. И вот среди предметов, вызвавших у меня (тогда ещё особо не помышлявшего об увлечении фарфором) интерес, были деревянные картины, инкрустированные речным перламутром, и удивительные, тонкой ручной работы, высокие фигуры, вырезанные из цельных кусков сандалового дерева. Привезенные в Киев, эти фигуры много лет стояли в моём редакторском кабинете, источая едва заметный сандаловый запах.
Потом я начал привозить бронзовые статуэтки из Южной Кореи, работы из капельного серебра, созданные индонезийскими мастерами, каменные маски из Мексики и фигуры из эбонитового дерева, сделанные в экваториальной Африке и на острове Бали, и ещё много всякой диковинной всячины, особого коллекционного интереса не представлявшей, но мне по каким-то причинам казавшейся чем-то удивительным и неповторимым. Лишь гораздо позже пришло понимание истинной красоты. И для меня это понимание крепко увязалось с красотой сначала испанского фарфора, а затем уже и уникальных фарфоровых изделий, созданных во многих других странах мира.
И вот однажды, рассматривая нашу к тому времени уже сформировавшуюся фарфоровую коллекцию, я вспомнил рассказ вьетнамского продавца резных фигур из сандалового дерева, переведенный сопровождавшим нас гидом.
В горах жил бедный дровосек, зарабатывавший на пропитание тем, что каждый день ходил на опушку большого леса, собирал там сучья старых деревьев и продавал их вязанками на местном рынке. Вырученных денег едва хватало на воду и сухари. Проходивший однажды мимо древний старец, увидев дровосека, собиравшего хворост в лесу, сказал ему всего два слова:
- Иди вперёд.
Затем, снова повторив эти слова, пошёл дальше своей дорогой.
Не совсем ещё понимая, что означают слова старца, дровосек на следующий день углубился в лес и неожиданно для себя наткнулся на сандаловое дерево, очень ценившееся в тех краях. Аккуратно срубив его и принеся на базар крупные куски ценной породы, дровосек заработал приличные деньги. Но, словно слыша напутствие старца, он продолжал день за днём идти всё дальше и дальше. Вслед за сандаловым деревом он вскоре обнаружил медные залежи. Продажа меди сделала его зажиточным. А найденные затем серебряные россыпи и вовсе перевели бывшего дровосека в ранг богатых людей.
Но он продолжал идти дальше, уверовав в слова мудрого старца и со временем осознав, что продвижение вперёд рано или поздно вознаграждается. И не только, кстати, богатствами материальными. А, в первую очередь, познанием истины и своего предназначения в этом мире.
Однажды я понял, что рассказ продавца изделий из сандалового дерева был не просто для меня предназначен. Он был про меня самого… А, может быть, вообще про каждого из тех, кто способен мыслить о сущности бытия.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...