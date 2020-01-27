31 января 2020

История 994-я… По мере приближения к 1000-й отметке я всё чаще вспоминаю, с чего начиналось наше коллекционирование. Одни моменты уже совершенно стёрлись в памяти. А другие, наоборот, всплывают порой так ярко, как будто всё происходило вчера. В середине 90-х годов довелось мне побывать во Вьетнаме. И на севере страны, тогда ещё, кстати, невероятно бедной, и на юге. И вот среди предметов, вызвавших у меня (тогда ещё особо не помышлявшего об увлечении фарфором) интерес, были деревянные картины, инкрустированные речным перламутром, и удивительные, тонкой ручной работы, высокие фигуры, вырезанные из цельных кусков сандалового дерева. Привезенные в Киев, эти фигуры много лет стояли в моём редакторском кабинете, источая едва заметный сандаловый запах.

Потом я начал привозить бронзовые статуэтки из Южной Кореи, работы из капельного серебра, созданные индонезийскими мастерами, каменные маски из Мексики и фигуры из эбонитового дерева, сделанные в экваториальной Африке и на острове Бали, и ещё много всякой диковинной всячины, особого коллекционного интереса не представлявшей, но мне по каким-то причинам казавшейся чем-то удивительным и неповторимым. Лишь гораздо позже пришло понимание истинной красоты. И для меня это понимание крепко увязалось с красотой сначала испанского фарфора, а затем уже и уникальных фарфоровых изделий, созданных во многих других странах мира.

И вот однажды, рассматривая нашу к тому времени уже сформировавшуюся фарфоровую коллекцию, я вспомнил рассказ вьетнамского продавца резных фигур из сандалового дерева, переведенный сопровождавшим нас гидом.

В горах жил бедный дровосек, зарабатывавший на пропитание тем, что каждый день ходил на опушку большого леса, собирал там сучья старых деревьев и продавал их вязанками на местном рынке. Вырученных денег едва хватало на воду и сухари. Проходивший однажды мимо древний старец, увидев дровосека, собиравшего хворост в лесу, сказал ему всего два слова:

- Иди вперёд.

Затем, снова повторив эти слова, пошёл дальше своей дорогой.

Не совсем ещё понимая, что означают слова старца, дровосек на следующий день углубился в лес и неожиданно для себя наткнулся на сандаловое дерево, очень ценившееся в тех краях. Аккуратно срубив его и принеся на базар крупные куски ценной породы, дровосек заработал приличные деньги. Но, словно слыша напутствие старца, он продолжал день за днём идти всё дальше и дальше. Вслед за сандаловым деревом он вскоре обнаружил медные залежи. Продажа меди сделала его зажиточным. А найденные затем серебряные россыпи и вовсе перевели бывшего дровосека в ранг богатых людей.

Но он продолжал идти дальше, уверовав в слова мудрого старца и со временем осознав, что продвижение вперёд рано или поздно вознаграждается. И не только, кстати, богатствами материальными. А, в первую очередь, познанием истины и своего предназначения в этом мире.

Однажды я понял, что рассказ продавца изделий из сандалового дерева был не просто для меня предназначен. Он был про меня самого… А, может быть, вообще про каждого из тех, кто способен мыслить о сущности бытия.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.