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Прорывом года на финансовом рынке стала компания “Фридом Финанс Украина”, — журнал «ТОП-100»
В Киеве назвали лучших игроков финансового рынка Украины по версии журнала «ТОП-100». Наградами отметили лучших финансовых директоров, перспективные банки, страховые и юридические компании. Церемония награждения рейтинга «Финансы. Опора бизнеса» состоялась 29 января в «Веранде на Днепре».
Специальную номинацию «Прорыв года» вручили компании «Фридом Финанс Украина». Эксперты оценили эффективный вклад в отечественный финансовый рынок, креативность команды и смелые инновации. Награду, во время церемонии, получила Генеральный директор компании Марина Машковская.
В 2019 году «Фридом Финанс Украина» активно популяризировала государственные облигации Украины, как альтернативу депозитам, делая инвестиционные инструменты доступными и понятными для украинцев.
Также компания первой на фондовом рынке Украины возобновила интернет-трейдинг и предоставила доступ к торговой системе «Украинской биржи», что позволило комфортно покупать или продавать украинские ценные бумаги. Возобновление торгов повышает ликвидность украинского рынка ценных бумаг, возвращая интерес инвесторов к украинским эмитентам.
Компания «Фридом Финанс Украина» в 2019 году удивила нестандартным для консервативного финансового рынка решением — сняла WEB сериал «Вільні гроші», где в содержание игрового фильма органично интегрировали рекламный контент — в развлекательной и легкой форме зрителю рассказали о сложном мире финансов.
«Фридом Финанс Украина» — профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания — часть международного холдинга FREEDOM HOLDING CORP (USA), акции которого, получили листинг на фондовой бирже NASDAQ — одной из главных фондовых площадок мира.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...