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Доллар дорожает: как это связано с действиями Нацбанка и чего ждать в феврале

Курсы доллара и евро продолжают идти вверх. Только за два дня, со среды, 29 января, американская валюта подорожала на 20 копеек, а европейская — на 27 копеек. Так, 31 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,92 грн за доллар и 27,48 грн за евро. Похожая ситуация и на наличном рынке, где со среды иностранная валюта подорожала на 20−25 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,76 грн, купить — по 25,02 грн, евро — сдать по 27,20 грн, купить — по 27,59 грн. Несмотря на падение курса гривни, Национальный банк Украины снизил свою учетную ставку, от которой зависит стоимость предоставления кредитов коммерческими банками.

«Курс гривни продолжает снижаться, и национальная валюта торгуется на уровне 24,99 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявления Нацбанка Украины о том, что он ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,3% с 3,5%. Кроме того, регулятор по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% годовых к концу 2020 года. Такое ослабление кредитно-денежной политики будет сдерживать инвесторов в покупке облигаций, доходность которых НБУ пытается удержать ниже 10%.

На рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, которую НБУ пробует сдерживать валютными интервенциями. Вместе с тем финансовый регулятор прогнозирует рост международных резервов более чем до 29 млрд долларов к концу 2020 года.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня можно будет увидеть продолжение девальвации", — прогнозирует Шевчишин.

Еще одним фактором, который может отразиться на финансовом рынке, стало снижение Нуцбанком учетной ставки.

«Национальный банк объявил о снижении процентной ставки до 11% годовых с 13,5%, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Вслед за этим решением глава НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга заявил о снижении инфляции до значений в 4,1%, что при поставленной ранее цели достичь 5% (±1%) побуждает регулятора к активным действиям.

Снижение ставки не стало сюрпризом. Это многие эксперты прогнозировали, расходились лишь в уровне снижения. В данный момент НБУ прогнозирует снижение ставки к концу года до 7%, а инфляцию — на уровне 4,8% (при прогнозе в декабре 2019 года 5%). Рост ВВП прогнозируется на уровне 3,5% по сравнению с 3,3% по предварительной оценке НБУ в 2019 году. Также Нацбанк ожидает проведения программы с МВФ в ближайший период, а ее задержку считает основным риском для экономики.

Некоторые оценивают действия регулятора как крайне консервативные. Так, ранее регулятор заявлял, что при уровне инфляции в 5% учетная ставка будет находиться на отметке в 7−8%, что в ее эффективном исчислении будет составлять 2−3%. По факту сейчас мы имеем только один месяц с инфляцией на уровне 4%. При дальнейшей стабилизации экономики вряд ли эта цифра сможет выйти на значения выше отметки в 7%.

Первое, что будет сдерживать инфляцию, — это цены на газ. В данный момент из-за падения цен на спотовые поставки газа в Европейском союзе мы фиксируем и снижение цен на границе с Украиной. Таким образом, один из основных драйверов инфляции будет оставаться в тени.

Курс национальной валюты снизился практически на 2 гривни и сейчас откатывает до отметки в 25 грн за доллар. Даже такие темпы девальвации не вызывают паники у населения, поскольку в большей мере люди этого ожидали. Поэтому вследствие снижения курса гривни маховик инфляции также не будет раскручиваться, что позволит НБУ снижать учетную ставку до более низких отметок", — считает аналитик.

Но что означает снижение учетной ставки для населения и лично для каждого из нас?

«Безусловно, это не означает, что уже в феврале начнется рост экономики за счет кредитования, — продолжил Максим Пархоменко. — Сами компании далеко не скоро ощутят это на себе, в первую очередь из-за того, что в стоимость взятых ими кредитов входит достаточно высокая премия за риск, которая не имеет корреляции с процентными ставками, а прежде всего зависит от защиты прав инвесторов в судах.

Но первые последствия будут ощущаться в изменении стоимости жилья. Наиболее ликвидные предложения начнут активно дорожать ко второй половине текущего года. В первую очередь это касается квадратных метров в новостройках и хороших квартир на вторичном рынке. По итогам года можно ожидать роста цен в среднем на 10−15% для новостроек и 10% для вторичного рынка.

В свою очередь в среднесрочной перспективе это позволит нарастить объемы и темпы строительства. Первыми получателями выгоды от снижения учетной ставки будут именно деволеперы. В скором времени снижение стоимости ипотеки позволит увеличить количество новых клиентов, которые смогут позволить себе квартиру в кредит. Именно ипотека имеет наивысший уровень корреляции со ставкой НБУ. Вслед за этим можно ожидать оживления лизинга и продаж автомашин на первичном рынке. В то же время снижение ставки не затронет малое кредитование", — подытожил Пархоменко.

Стоит отметить, что в феврале должна заработать новая программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Участники программы смогут получить до 1,5 млн грн кредита под льготные ставки — 5%, 7% или 9% годовых. Средства можно использовать исключительно для создания или расширения собственного бизнеса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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