- 12:44 Зеленский рассказал, когда полетит в США
- 12:44 Известная певица показала забавное детское фото на велосипеде
- 12:44 "Просто перестать стрелять" недостаточно: Зеленскому ответили по поводу войны на Донбассе
- 12:42 Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы
- 12:34 У всех проверяют температуру: украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Ухане
- 12:33 Доллар дорожает: как это связано с действиями Нацбанка и чего ждать в феврале
- 12:20 В Херсоне погиб новорожденный, которого 17-летняя мать спрятала в пакете
- 12:16 Киевская область станет первой по внедрению инновационных технологий питания детей
- 12:06 Какие дни будут выходными в 2020 году
- 12:04 Почти апрель: синоптик рассказала о погоде в первые дни февраля
- 12:03 «Тушевки много»: фото Насти Каменских в купальнике жестко раскритиковали в сети
- 11:44 Наглый вор в киевской кофейне попал на видео
Зеленский рассказал, когда полетит в США (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, прибывшим с визитом в Киев.
Во время пресс-брифинга глава украинского государства повторил приглашение для американского бизнеса инвестировать в инфраструктуру Украины и добавил: «У Украины нет сомнений в стратегическом партнерстве с Америкой».
В свою очередь Майк Помпео подтвердил, что Америка никогда не признает аннексию украинского Крыма Россией и отметил, что США поддерживает сближение нашей страны с НАТО и Евросоюзом. Также госсекретарь выразил уверенность в том, что очередная встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится.
В свою очередь Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он ехать в США, сказал, что получает много предложений посетить ряд стран. «Быть президентом Украины — это для меня новая профессия. Я много общался с министра иностранных дел, спрашивал зачем мы едем в ту или иную страну, что мы там можем согласовать и что можем привезти от туда важного для нашей страны? Чтобы речь шла не о политическом туризме… Так что я в первую очередь думаю об Украине, при всем уважении к Соединенным Штатам. Если у нас есть важный предмет беседы, кроме стратегии и тактики, а ведь есть много важного, что мы можем подписать и взять, то я готов ехать завтра», — сказал президент Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», программа визита Майка Помпео в Украину предусматривала также встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».