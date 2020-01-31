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Украина

Зеленский рассказал, когда полетит в США (видео)

12:44 31 января 2020 46
Зеленский и Помпео
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, прибывшим с визитом в Киев.

Во время пресс-брифинга глава украинского государства повторил приглашение для американского бизнеса инвестировать в инфраструктуру Украины и добавил: «У Украины нет сомнений в стратегическом партнерстве с Америкой».

В свою очередь Майк Помпео подтвердил, что Америка никогда не признает аннексию украинского Крыма Россией и отметил, что США поддерживает сближение нашей страны с НАТО и Евросоюзом. Также госсекретарь выразил уверенность в том, что очередная встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится.

В свою очередь Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он ехать в США, сказал, что получает много предложений посетить ряд стран. «Быть президентом Украины — это для меня новая профессия. Я много общался с министра иностранных дел, спрашивал зачем мы едем в ту или иную страну, что мы там можем согласовать и что можем привезти от туда важного для нашей страны? Чтобы речь шла не о политическом туризме… Так что я в первую очередь думаю об Украине, при всем уважении к Соединенным Штатам. Если у нас есть важный предмет беседы, кроме стратегии и тактики, а ведь есть много важного, что мы можем подписать и взять, то я готов ехать завтра», — сказал президент Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», программа визита Майка Помпео в Украину предусматривала также встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

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