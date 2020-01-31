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Помпео прибыл в Украину: стало известно, с кем встретится глава Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. Об этом сообщил в Twitter замглавы украинского МИД Егор Божок.
Дипломат опубликовал фото Майка Помпео в киевском аэропорту «Борисполь» и подчеркнул, что в ходе визита ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Украина приветствует хорошего друга из США. Госсекретарь Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом», — написал Божок.
Также сообщается, что в пятницу, 31 января, Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.
Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину» в Михайловском златоверхом монастыре.
В свою очередь сам Помпео в твиттере отметил: «Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства».
Напомним, что визит госсекретаря в Украину должен был состоятся в начале января, но был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главной темой визита госсекретаря США Майка Помпео станет обсуждение вопросов безопасности с президентом Владимиром Зеленским.
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