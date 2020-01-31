Смертельное ДТП под Одессой: легковушка врезалась в грузовик (фото)

Происшествия

В ночь на пятницу, 31 января, на Объездной дороге под Одессой водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. В результате аварии 34-летний водитель легковушки от полученных травм скончался по дороге в больницу. Пассажиры Opel и грузовика госпитализированы. Накануне перевернувшийся грузовик с удобрениями заблокировал движение на трассе Одесса — Рени.

По факту ночного смертельного ДТП на Объездной дороге сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в полиции.

Другое резонансное ДТП произошло ночью на трассе Одесса — Киев. Здесь столкнулись два грузовика автоцистерна и зерновоз. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По имеющейся информации, водители находятся в тяжелом состоянии. Это происшествие в полиции пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Киеве: вечером 30 января автомобиль сбил парня и скрылся с места происшествия.

Утром того же дня в Сумах маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Водитель не справился с управлением на заснеженной трассе.

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