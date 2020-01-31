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Спорт

Звезды НБА сделали тату в память о Коби Брайанте (фото)

14:14 31 января 2020 98
Коби Брайант
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали татуировки, посвященные легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в крушении вертолета 26 января, сообщает TMZ.

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В честь своего экс-одноклубника они набили изображение змеи (как известно, черная мамба, в честь которой Коби взял себе прозвище, — ядовитая змея). Кроме того, на левом бедре Леброна, который за сутки до гибели Коби превзошел достижение своего друга, под рисунком змеи написано «Коби навсегда» (Kobe 4 Life).

Свежая татуировка Леброна Джеймса пока находится под защитной пленкой

Кстати, процесс создания рисунка Энтони Дэвиса завпечатлел тату-мастер.

Напомним, что вместе с Коби Брайантом в авиакатастрофе в горах Калифорнии погибли еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вдова Коби Брайанта после гибели мужа и дочери написала трогательный пост в Instagram.

Фото Twitter

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