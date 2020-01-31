24.81 / 25.09 27.26 / 27.67
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, — Гвоздий

14:25 31 января 2020 94
Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах,&nbsp;— Гвоздий
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Глава набсовета «Укргидроэнерго» Валентин Гвоздий считает, что достойные зарплаты руководителей госпредприятий дают возможность привлекать к управлению эффективных менеджеров, профессионалов своего дела.

В своем блоге на УНИАН Валентин Гвоздий высказал мнение, что сама суть роли наблюдательного совета в целом и каждого его члена в частности состоит в большой ответственности. Чтобы эти люди согласились взять на себя такую большую ответственность, они должны быть в этом заинтересованы.

Он считает, что достойная оплата делает ответственную должность члена/главы набсовета привлекательной и в то же время выполняет функцию предохранителя: исключает необходимость участия в коррупционных схемах.

«Сегодня много говорят о высоких зарплатах топ-чиновников, руководителей госпредприятий и членов набсоветов. Но это мнение ошибочно. Если сравнивать их с уровнем оплаты труда в европейских и мировых компаниях, то суммы будут ниже. Да, стоит признать, что сейчас ситуация с оплатой работы топ-менеджмента бюджетообразующих предприятий значительно улучшилась по сравнению с той, что была еще несколько лет назад. Это стало возможным в том числе благодаря большому количеству реформ, включая реформу корпоративного управления госпредприятий и внедрение системы государственных закупок ProZorro, которые значительно снизили коррупционные риски. Уверен, существование взвешенного баланса между оплатой труда и системой антикоррупционного комплайенса в Украине принесет результаты в перспективе. А высокие зарплаты — оправданы, поскольку отображают реалии, в которых работают украинские компании», — прокомментировал глава набсовета «Укргидроэнерго» Гвоздий.

Он также акцентировал внимание на роли набсоветов в контексте высоких зарплат руководителей предприятий госсектора. По его словам, именно на наблюдательные советы закон возложил функции оценки эффективности работы руководителя предприятия и определения соответствующей суммы вознаграждения за эту работу.

«Это абсолютно адекватная и цивилизованная система, которая делает привлекательными руководящие должности для действительно современного топ-менеджмента и дает возможность приглашать профессионалов в управление государственными предприятиями», — резюмировал Гвоздий.

Он также убежден, зарплаты руководителей государственных предприятий — не те критические цифры, из которых надо делать скандал. Надо смотреть на суммы, которыми пополняется государственный бюджет, а также уделять огромное внимание вопросу комплаенс — постоянно контролировать выплаты компании, разрабатывать и выполнять инвестиционные проекты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машина

В Донецке взорвали элитный внедорожник BMW: сеть обсуждает фото

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Свадьба

Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы

Кроссовки

Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер