Общество и люди

В Киеве на карантин закрыли уже два десятка школ

На последний день января, по данным столичного департамента образования и науки, из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ приостановлен учебный процесс в 65 школах. Причем 26 из них закрыты на карантин полностью, в остальных 39 — отдельные классы. Всего отправлено на вынужденные каникулы 23 127 учеников в школах, закрытых полностью, и 4 610 — частично. 30 января в образовательных учреждениях столицы не учились 11 150 детей в 389 классах.

31 января, в пятницу, наибольший процент отсутствующих из-за болезни наблюдается в школах Святошинского, Дарницкого, Оболонского, Днепровского районов (26 процентов заболевших). Средний показатель по городу — 21 процент. По-прежнему ни одна школа в Шевченковском районе пока не закрыта на карантин.

По словам Николая Поворозника, первого заместителя городского головы, в Киеве не выявлено случаев нового коронавируса 2019-nCoV. Город полностью готов и технически, и технологически оказывать медпомощь, а киевлян просят не заниматься самолечением и при малейших симптомах заболевания обращаться по телефону к семейным врачам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации в условиях вспышки коронавируса. Названы основные клинические признаки болезни, в том числе жар и затрудненное дыхание.

Коронавирусы — семейство респираторных вирусов, которые могут провоцировать заболевания: от обычной простуды до Ближневосточного дыхательного синдрома (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (ОРВИ). Если появляются признаки ОРВИ до, во время путешествия и после него, людям рекомендуется срочно обратиться за медпомощью и рассказать доктору историю поездки.

Общие рекомендации ВОЗ для широкой публики направлены на уменьшение влияния и передачи целого ряда болезней и предусматривают гигиену рук, а также практику безопасного питания:

следует часто мыть с мылом руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;

во время чихания или кашля прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой (после использования ее выбросить и вымыть руки);

избегать близкого контакта со всеми, у кого жар и кашель;

если повысилась температура, начался кашель и дыхание затруднено, как можно быстрее обратиться к врачу;

при визитах на базары в регионах, где сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегать непосредственного контакта с животными и поверхностями, контактирующими с ними;

не употреблять сырых животных продуктов и блюд без надлежащей термообработки, осторожно обращаться с сырым мясом, молоком или органами животных, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по гриппу закрыты все школы Винницы, а в Сумах и Ужгороде в школах объявлен карантин на две недели.



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