Проверяют на коронавирус: медики изолировали троих украинцев, вернувшихся из Китая

Украина

Во Львове госпитализировали двух граждан Украины, которые вернулись из Китая — у них обнаружили респираторные заболевания и проверили на смертельный коронавирус. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Сообщается, что украинцы изолированы в специальные боксы.

«Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они негативные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня — близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы», — заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

В Ровно к медикам обратилась украинка, которая недавно вернулась из КНР.

«У нее была несколько повышена температура — до 37-ми, поэтому решила обезопасить и себя, и окружающих», — рассказал Радио Трек начальник городского управления здравоохранения Виктор Иськив.

На следующий день температура нормализовалась, но женщина остается в отделении.

Ранее сообщалось, что стало известно количество украинцев, находящихся в провинции Хубэй.

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