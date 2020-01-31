Мир

Число умерших от коронавируса перевалило за 200

На утро 31 января число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.

По информации Reuters, в китайской провинции Хубэй умерло 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, в стране количество людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 9692 случая заражения.

Еще одна европейская страна — Италия — объявила об обнаружении вируса у двух китайских туристов.

Заболевание зафиксировано уже в 18 странах.

Напомним, в связи с растущей угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, Украина с 3 февраля прекращает прямое сообщение с китайскими городами.

Откуда взялся неизвестный вирус и почему он так быстро распространяется, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter