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Число умерших от коронавируса перевалило за 200
На утро 31 января число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.
По информации Reuters, в китайской провинции Хубэй умерло 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, в стране количество людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 9692 случая заражения.
Еще одна европейская страна — Италия — объявила об обнаружении вируса у двух китайских туристов.
Заболевание зафиксировано уже в 18 странах.
Напомним, в связи с растущей угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, Украина с 3 февраля прекращает прямое сообщение с китайскими городами.
Откуда взялся неизвестный вирус и почему он так быстро распространяется, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!