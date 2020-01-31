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Под Минздравом прошла акция протеста: митингующие требуют отставки коррупционеров
В пятницу, 31 января, под зданием Министерства здравоохранения Украины в Киеве прошла акция протеста из-за коррупции в медицинской сфере. Об этом сообщает РБК-Украина.
Митингующие требовали отставки первого заместителя министра Андрея Семиволоса из-за коррупционного скандала, якобы возникшего после публикации возможной переписки Семиволоса с народным депутатом от «Слуги народа» Павлом Павлишем. Стоит отметить, что нардеп Павлиш отрицает факт скандальной переписки, называя ее фейком. Семиволос от комментариев воздержался.
Во время пикета активисты требовали чиновника выйти к демонстрантам, однако никто из представителей министерства не вышел. В результате, протестующие призвали власть остановить коррупцию в органах власти и притянуть коррупционеров к ответственности.
Позже политический эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook также написал о демонстрации, опубликовав видео с одним из участников протеста.
«Не бабушки, а молодые и образованные люди, вышли с демонстрацией против коррупции в медицине. Митингующие потребовали отставки первого зама министра Андрея Семиволоса, того самого, который на прошлой неделе стал героем скандальной переписки с нардепом-„слугой“ и подробностями того, как в министерстве можно „прибарахлиться“, чтобы и внукам осталось», — написал Сазонов.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что в четверг во многих городах Украины люди вышли на всеукраинскую акцию «Волна гнева». Протесты направлены против принятия Верховной Радой законопроекта «О труде».
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