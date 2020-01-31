Под завалами рухнувшего в Санкт-Петербурге стадиона нашли тело

Мир

В Санкт-Петербурге под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса обнаружили тело мужчины. После того, как 31 января упала крыша стадиона, прозвучали предположения, что среди конструкций могут находиться люди. К вечеру 31 января эти опасения частично подтвердились. По меньшей мере, один из рабочих погиб под обломками.

На ранее опубликованных видеозаписях было хорошо заметно, что в момент, когда обрушилась крыша стадиона, мужчина-сварщик оказался застигнутым врасплох и упал с высоты вместе со стальными конструкциями. Молодой рабочий вместе со своей бригадой срезал ванты, к которым крепилась крыша комплекса. В момент обрушения мужчина стоял на краю натяжной крыши не пристегнутый страховочным тросом. Это и стало его фатальной ошибкой.

По информации петербургского агентства «Фонтанка», спасатели извлекли из-под завалов тело 29-летнего рабочего. Пока что компетентные органы не заинтересовались причинами трагедии на стройплощадке.

Напомним, 31 января в Санкт-Петербурге рабочие выполняли демонтаж старого спортивно-концертного комплекса. Приблизительно через четыре часа после начала работ крыша здания сложилась и рухнула вниз, а вместе с ней обрушилась и большая часть стен комплекса.

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