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В Киеве 1-2 февраля пройдут первые в этом году ярмарки: адреса
В столице начинают работать продуктовые ярмарки. Первые в этом году пройдут в выходные, 1−2 февраля. Во время выездной торговли можно приобрести необходимые вам продукты. Морозов пока нет, поэтому в ассортименте представлены овощи-фрукты, в том числе и импортные. На прилавках много продукции от производителей-предпринимателей, мелких агрохозяйств, фермеров, перерабатывающих предприятий. Ярмарки обычно работают до сумерек, а при дополнительном освещении и дольше. Напомним, журналистка «ТСН. Тиждень» Наталья Ярмола выяснила, из чего делают колбасу в Украине: результаты шокировали.
1 февраля (суббота) сельхозярмарки пройдут:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Закревского (в границах улицы Драйзера и проспектом Маяковского), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным);
2 февраля (воскресенье) торговля запланирована:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
Ранее эксперты рассказали, что не менее половины игрушек, которые продаются в Украине, прежде всего на рынках, не соответствуют требованиям безопасности.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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