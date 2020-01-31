В Киеве 1-2 февраля пройдут первые в этом году ярмарки: адреса

Клуб потребителей

В столице начинают работать продуктовые ярмарки. Первые в этом году пройдут в выходные, 1−2 февраля. Во время выездной торговли можно приобрести необходимые вам продукты. Морозов пока нет, поэтому в ассортименте представлены овощи-фрукты, в том числе и импортные. На прилавках много продукции от производителей-предпринимателей, мелких агрохозяйств, фермеров, перерабатывающих предприятий. Ярмарки обычно работают до сумерек, а при дополнительном освещении и дольше. Напомним, журналистка «ТСН. Тиждень» Наталья Ярмола выяснила, из чего делают колбасу в Украине: результаты шокировали.

1 февраля (суббота) сельхозярмарки пройдут:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Закревского (в границах улицы Драйзера и проспектом Маяковского), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным);

2 февраля (воскресенье) торговля запланирована:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Ранее эксперты рассказали, что не менее половины игрушек, которые продаются в Украине, прежде всего на рынках, не соответствуют требованиям безопасности.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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