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В Днепре легковушка протаранила «скорую», которая ехала с эвакуации раненых бойцов (фото, видео)
В городе Днепре на «скорую», отвозившую в госпиталь раненых военнослужащих, налетел легковой автомобиль. Сила удара была такой, что санитарный транспорт отбросило в сторону и опрокинуло на бок. По предварительным данным, купленная три года назад машина «скорой» восстановлению не подлежит.
В медавтомобиле находились врач и водитель. Бойцов медицинская бригада успела завезти в госпиталь и возвращалась на станцию. ДТП случилось на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Яворницкого.
«За рулем санитарного автомобиля находился опытный водитель нашего центра, который с нами уже 28 лет. В кабине рядом с водителем самый ответственный врач центра с 30-летним стажем. Слава Богу, обошлось без человеческих жертв и тяжелых травм», — рассказал Радий Шевченко, директор Днепропетровского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Последствия ДТП для врача и водителя «скорой» ограничились стрессом и ушибами. Водителю легкового Chevrolet оказали помощь и госпитализировали.
Как сообщает «Информатор», после ДТП на дороге была обнаружена «шашечка» такси. Есть основания считать, что водитель Chevrolet занимался пассажирскими перевозками.
Напомним, проспект Яворницкого в Днепре относится к аварийно опасным. Летом 2019 года маршрутка там сбила женщину и еще несколько метров протянула пострадавшую по дороге. Там же вскоре опрокинулась маршрутка, полная пассажиров.
Фото Радий Шевченко/Facebook
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