На Луганщине горе-мать довела до смерти семимесячную дочь

Происшествия

Громкая история об оставленном матерью младенце, обреченном на голодную смерть, повторилась в Луганской области. Многодетная мать из Кременского района ушла из дому, бросив на произвол судьбы шестерых детей. Страшнее всего пришлось семимесячной девочке. К тому моменту, когда женщина наконец вернулась домой, малышка скончалась от голода. Врачи подтвердили: смерть наступила вследствие общей слабости (кахексии), а та развилась на фоне недоедания.

Резонансный случай был зафиксирован 4 января 2020 года. 40-летнюю горе-мать допросили. Женщина утверждала, что дочка родилась здоровой, ребенку были сделаны все необходимые прививки, хронических заболеваний у малышки не наблюдалось.

Мать не отрицает, что действительно в день трагедии ушла из дома, оставив малолетних детей одних. При этом женщина отказывается признать, что грубо нарушила родительские обязанности.

Как сообщила прокуратура Луганской области, досудебное следствие еще не закончено, но дети сейчас находятся не с матерью, а на лечении. Более того, женщину собираются лишить родительских прав. Если вину родительницы докажут, то ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве молодая женщина закрыла годовалого сына и двухлетнюю дочь одних в квартире. Вернулась домой горе-мать только на девятый день. К тому моменту младший из детей умер от истощения.

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